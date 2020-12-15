Племянник Путина учредил партию «Россия без коррупции»

Участие в съезде приняли 106 делегатов из 53 регионов страны. Они утвердили устав и программу движения, а также избрали Путина главой партии. Съезд прошел в одном из элитных ресторанов Москвы.





Согласно законодательству, для создания партии нужно, чтобы это решение было принято на учредительном съезде, где также должны утвердить состав и программу движения, а также назначить того, кто ее будет возглавлять. Помимо этого, необходимо создать отделения партии не менее чем в 43 регионах страны. Затем партия должна подать документы для регистрации в Минюст.





Ранее Роман Путин занимал пост председателя партии «Народ против коррупции», но она оказалась в числе движений, которые по запросу Минюста были ликвидированы по решению Верховного суда России. Причиной стало то, что эти партии семь лет не участвовали в выборах.





Весной 2020 года Роман Путин объявлял о планах создать партию «Люди дела». В качестве одной из целей он назвал облегчение жизни бизнесу в России. По его словам, свою идею с Владимиром Путиным он не обсуждал, но заверил, что политическая сила будет поддерживать президента. Однако в июне Путин вступил в партию «Народ против коррупции», а через месяц был избран ее лидером.





Роман — сын Игоря Путина, двоюродного брата главы государства. С 2001-го по 2003 год служил в Федеральной службе безопасности (ФСБ), где занимался борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями в органах власти. В 2014-м основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, но затем она сменила название на ООО «Путин Консалтинг» и переехала в Россию. С 2013-го возглавляет попечительский фонд Федерации тхэквондо России и занимается инвестиционным консалтингом.