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Племянник Путина учредил партию «Россия без коррупции»
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Племянник Путина учредил партию «Россия без коррупции»

Верховный суд ранее ликвидировал движение «Народ против коррупции», которое возглавлял бизнесмен

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, бизнесмен Роман Путин учредил политическую партию «Россия без коррупции». Он подчеркнул, что предстоит много работы и пообещал создать в стране атмосферу, в которой коррупционерам работать будет невыгодно. Новую партию Роман Путин учредил после того, как Верховный суд по запросу Минюста ликвидировал движение «Народ против коррупции».


«Нам предстоит еще достаточно много тяжелой работы... Работа по узнаваемости нашей партии среди населения, по подбору ярких кандидатов в различные органы законодательной власти в регионах, на будущие выборы в Госдуму», — заявил Роман Путин.


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Он также отметил, что сделает все, чтобы партия приобрела политический вес и назвал основную задачу «России без коррупции»: это формирование среды, где «коррупционные проявления не смогут существовать на территории нашей страны».



Участие в съезде приняли 106 делегатов из 53 регионов страны. Они утвердили устав и программу движения, а также избрали Путина главой партии. Съезд прошел в одном из элитных ресторанов Москвы.


Согласно законодательству, для создания партии нужно, чтобы это решение было принято на учредительном съезде, где также должны утвердить состав и программу движения, а также назначить того, кто ее будет возглавлять. Помимо этого, необходимо создать отделения партии не менее чем в 43 регионах страны. Затем партия должна подать документы для регистрации в Минюст.


Ранее Роман Путин занимал пост председателя партии «Народ против коррупции», но она оказалась в числе движений, которые по запросу Минюста были ликвидированы по решению Верховного суда России. Причиной стало то, что эти партии семь лет не участвовали в выборах.


Весной 2020 года Роман Путин объявлял о планах создать партию «Люди дела». В качестве одной из целей он назвал облегчение жизни бизнесу в России. По его словам, свою идею с Владимиром Путиным он не обсуждал, но заверил, что политическая сила будет поддерживать президента. Однако в июне Путин вступил в партию «Народ против коррупции», а через месяц был избран ее лидером.


Роман — сын Игоря Путина, двоюродного брата главы государства. С 2001-го по 2003 год служил в Федеральной службе безопасности (ФСБ), где занимался борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями в органах власти. В 2014-м основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, но затем она сменила название на ООО «Путин Консалтинг» и переехала в Россию. С 2013-го возглавляет попечительский фонд Федерации тхэквондо России и занимается инвестиционным консалтингом.


Альтернативы президенту нет: племянник Путина решил создать свою партию

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Dailystorm - Альтернативы президенту нет: племянник Путина решил создать свою партию
#минюст #партия #путин #россия без коррупции
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