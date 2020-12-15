В Петербурге осталось 4% свободных коек для больных с COVID-19

В Санкт-Петербурге из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией свободными из 11 тысяч развернутых коек свободными остаются лишь 4%, заявил вице-губернатор города Олег Эргашев. Он добавил, что каждую неделю число количество пациентов увеличивается на 1,4%.





Чиновник в эфире телеканала «Санкт-Петербург» отметил, что до конца месяца будут дополнительно развернуты еще две тысячи коек. Эргашев также сообщил, что в реанимации находится 702 пациента, 408 из них подключены к аппаратам ИВЛ.





15 декабря первый замглавы комитета по здравоохранению Северной столицы Андрей Сарана объявил о готовности города к масштабной иммунизации против COVID-19.





9 декабря губернатор Северной столицы сказал, что готов смягчить коронавирусные ограничения, если ситуация улучшится и число заболевших начнет снижаться.





Ранее ряд баров и кафе Санкт-Петербурга выступили против введенных властями города коронавирусных ограничений на работу предприятий общепита в новогодние праздники. Они хотели продолжить принимать посетителей, несмотря на запреты. Заведения заявили о себе на портале проекта «Карта сопротивления». Основатель движения говорил, что на карте появится около 200 предприятий общепита.