Террористам будет выписан билет в один конец: Кадыров рассказал о ликвидации боевика в Чечне

В Чечне в ходе спецоперации был ликвидирован террорист, со стороны правоохранителей пострадавших нет, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он рассказал, что инцидент произошел в Ачхой-Мартановском районе, а ситуация была под его личным контролем. Пособников у боевика, по его словам, не было.





«Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет... Я располагал полной информацией о ходе операции от ее начала до конца», — сообщил он в Telegram-канале.





«Мы досконально владеем ситуацией в регионе, знаем, сколько лиц находится в розыске, имеем исчерпывающую базу данных об их пособниках, если таковые появляются... Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет», — сообщил глава республики.





Кадыров добавил, что обстановка в регионе спокойная, никаких ограничений не вводилось.