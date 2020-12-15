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Террористам будет выписан билет в один конец: Кадыров рассказал о ликвидации боевика в Чечне
Новости

Террористам будет выписан билет в один конец: Кадыров рассказал о ликвидации боевика в Чечне

Глава республики сообщил, что со стороны правоохранителей пострадавших нет, ситуация в регионе спокойная

В Чечне в ходе спецоперации был ликвидирован террорист, со стороны правоохранителей пострадавших нет, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он рассказал, что инцидент произошел в Ачхой-Мартановском районе, а ситуация была под его личным контролем. Пособников у боевика, по его словам, не было.


«Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет... Я располагал полной информацией о ходе операции от ее начала до конца», — сообщил он в Telegram-канале.


«Мы досконально владеем ситуацией в регионе, знаем, сколько лиц находится в розыске, имеем исчерпывающую базу данных об их пособниках, если таковые появляются... Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет», — сообщил глава республики.


Кадыров добавил, что обстановка в регионе спокойная, никаких ограничений не вводилось.


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Кадыров заявил, что ликвидированные в Чечне «псы ада» были из Сирии

Глава республики уточнил, что экстремисты планировали ряд терактов, получив заказ от «западных спонсоров» 13 октября 2020
Dailystorm - Кадыров заявил, что ликвидированные в Чечне «псы ада» были из Сирии

В Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне утром 13 октября сообщили о введении в Октябрьском районе Грозного режима контртеррористической операции. В районе есть угроза совершения террористических актов, уточнили силовики. После этого правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых произошла перестрелка с обнаруженными боевиками. В результате боестолкновения четверо участников бандформирования были уничтожены. При этом погибли два сотрудника Росгвардии, один полицейский пострадал.


#чечня #кадыров #террористы #силовики
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