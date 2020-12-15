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Союз пассажиров России предложил за снятие в самолете маски вносить граждан в черные списки
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Союз пассажиров России предложил за снятие в самолете маски вносить граждан в черные списки

Президент организации Кирилл Янков отметил, что идея «Аэрофлота» пересаживать граждан на «карантинные» места нереализуема

Президент Союза пассажиров России, бывший замглавы Минприроды Кирилл Янков в беседе с Daily Storm раскритиковал идею «Аэрофлота» пересаживать снявших в самолете маску граждан на отдельные места. Янков указал на то, что такую идею практически невозможно реализовать, если пассажир откажется пересаживаться. По его мнению, более конструктивно вносить таких людей в черные списки и запретить им летать определенное время на самолетах, как это делают по отношению к дебоширам.


«Есть статья об административных правонарушениях за несоблюдения санитарных мер. Это уже используется, скажем, в метрополитене. И, наверное, таких пассажиров, которые снимают маски, нужно подвергать административной ответственности или штрафовать. А пересаживать на другое место… А если человек отказывается пересаживаться и что? Неужели стюарды его переносить будут. Это какая-то беспомощная мера», — сообщил он.


«Вопрос тонкий. Мы не очень понимаем, как это будет работать и будет ли работать. Но можно пойти другим путем: например, заносить таких пассажиров в черные списки на год, на два или на три. Но как его насильно пересадить, непонятно. Кроме того, этот вопрос [с «карантинными местами» в самолете] должны специалисты по эпидемиологии проработать, а не чиновники «Аэрофлота», — подчеркнул Янков.


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Пилоты предупредили «Аэрофлот» о росте числа дебошей из-за новых правил рассадки пассажиров

В авиакомпании заявили, что в самолете граждан без масок будут сажать на специальные места 15 декабря 2020
Dailystorm - Пилоты предупредили «Аэрофлот» о росте числа дебошей из-за новых правил рассадки пассажиров

Ранее пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова сообщила, что «Аэрофлот» объявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима. Теперь пассажиров без медицинских масок не будут пускать на борт — даже тех, кто не может носить маску по медицинским показаниям. В отношении же отказавшихся от защитного средства в салоне будет применяться «карантинная» рассадка.


В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что это вынужденная мера, однако она соответствует общемировой практике. По правилам «Аэрофлота», пассажиры обязаны носить защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полета.


#янков #коронавирус #аэрофлот #пассажиры
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