Союз пассажиров России предложил за снятие в самолете маски вносить граждан в черные списки

Президент Союза пассажиров России, бывший замглавы Минприроды Кирилл Янков в беседе с Daily Storm раскритиковал идею «Аэрофлота» пересаживать снявших в самолете маску граждан на отдельные места. Янков указал на то, что такую идею практически невозможно реализовать, если пассажир откажется пересаживаться. По его мнению, более конструктивно вносить таких людей в черные списки и запретить им летать определенное время на самолетах, как это делают по отношению к дебоширам.





«Есть статья об административных правонарушениях за несоблюдения санитарных мер. Это уже используется, скажем, в метрополитене. И, наверное, таких пассажиров, которые снимают маски, нужно подвергать административной ответственности или штрафовать. А пересаживать на другое место… А если человек отказывается пересаживаться и что? Неужели стюарды его переносить будут. Это какая-то беспомощная мера», — сообщил он.





«Вопрос тонкий. Мы не очень понимаем, как это будет работать и будет ли работать. Но можно пойти другим путем: например, заносить таких пассажиров в черные списки на год, на два или на три. Но как его насильно пересадить, непонятно. Кроме того, этот вопрос [с «карантинными местами» в самолете] должны специалисты по эпидемиологии проработать, а не чиновники «Аэрофлота», — подчеркнул Янков.