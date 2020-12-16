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Мэром Магадана на второй срок избран Юрий Гришан
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Мэром Магадана на второй срок избран Юрий Гришан

На должность градоначальника претендовали 27 кандидатов

Депутаты городской думы Магадана единогласно утвердили действующего мэра Юрия Гришана на второй срок. Накануне его кандидатуру выбрала конкурсная комиссия. В конце сентября в Магаданской области объявили конкурс на пост главы столицы региона, однако желающих участвовать в нем не нашлось. При проведении повторного конкурса заявки на участие подали 27 человек, в том числе действующий градоначальник.


«[Конкурсная] комиссия отобрала три кандидатуры, которые были представлены на заседании городской думы. За кандидатуру Гришина проголосовали единогласно», — сообщил «Интерфаксу» председатель думы Магадана Сергей Смирнов.


По его словам, избранный мэр столицы в течение суток подпишет контракт и приступит к исполнению своих обязанностей.


Заявки на участие в конкурсе на пост мэра Магадана подали 27 человек. Свои кандидатуры выдвинули как жители области, включая действующего главу города Юрия Гришана, так и других российских регионов. Конкурсная комиссия состояла из 10 человек. Пять из них выбрали депутаты городской думы. Вторую половину комиссии своим распоряжением назначил губернатор Магаданской области.


Конкурсная комиссия 14 декабря заслушала всех кандидатов и проверила их документы. В результате к участию в борьбе за пост мэра Магадана были допущены три человека, в том числе Юрий Гришан.


В конце сентября городская дума объявила конкурс на должность главы Магадана и назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов. Однако желающих участвовать в борьбе за пост мэра столицы области не нашлось.


Первый раз Юрий Гришан был избран на пост мэра Магадана в ноябре 2015 года. До этого назначения он несколько лет проработал первым заместителем градоначальника и помощником депутата Госдумы.


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#мэр #выборы #магадан
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