«ВКонтакте» и Telegram внесли в европейский список наблюдения за пиратством

Европейская комиссия опубликовала новый перечень организаций и ресурсов, которые нарушают права интеллектуальной собственности и зарабатывают на пиратском контенте. В список впервые включили российскую социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram. В Еврокомиссии отметили, что на них поступает много жалоб от правообладателей и поэтому ресурсы внесены в «список наблюдения за контрафактом и пиратством».





Список создан Еврокомиссией в 2018 году. Он формируется на основе отчетов групп правообладателей. Обновленная версия перечня разбита на четыре категории: поставщики онлайн-услуг, предлагающие или облегчающие доступ к пиратскому контенту; платформы электронной торговли, интернет-аптеки и физические торговые площадки. «ВКонтакте» и Telegram внесены в первую категорию в раздел «социальные сети».





«ВКонтакте» включена в список из-за множества жалоб от правообладателей, говорится в документе. Пользователи соцсети имеют возможность несанкционированного доступа к фильмам и телепередачам через встроенные видеоплееры, а также к книгам и учебникам. «Он [обмен пиратским контентом] происходит в группах, где пользователи могут обмениваться, загружать и скачивать контент. Функция поиска позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права», — отметили в Еврокомиссии.





Включение в список Telegram авторы документа объяснили отсутствием необходимых ответных действий со стороны мессенджера против распространителей контрафактного контента даже после сообщения о нарушениях. В документе отмечается, что с помощью публичных каналов пользователи «обмениваются нелегальным контентом, в частности музыкой, книгами, новостными публикациями, фильмами и телепрограммами». Подписчики также делятся ссылками на другие сайты, которые размещают пиратский контент, считают в Еврокомиссии.





В пресс-службе «ВКонтакте» выразили удивление включением соцсети в «список наблюдения за пиратством». В компании подчеркнули, что давно взаимодействует с правообладателями по самым разным направлениям. «Мы обеспечиваем защиту авторских прав с помощью технологий цифровых отпечатков и постоянно ее совершенствуем по мере появления современных технических достижений в области копирования и распространения информации», — цитирует РИА Новости сообщение социальной сети.