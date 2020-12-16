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Советник Трампа прервал турне по Европе из-за «российских кибератак»
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Советник Трампа прервал турне по Европе из-за «российских кибератак»

Ранее власти США обвинили якобы работающих на правительство РФ хакеров во взломе внутренних коммуникаций ряда министерств

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал свое турне по странам Европы из-за массированной кибератаки на несколько федеральных министерств. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники. По их словам, О'Брайен вылетел из Парижа в Вашингтон, чтобы координировать реакцию правительства на предполагаемый взлом российскими хакерами компьютерных систем ряда госучреждений.


Изначально планировалось, что европейское турне О'Брайена продлится до 19 декабря, однако он решил прервать поездку из-за масштабов кибератак. По словам собеседника издания, советник президента США встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Франции Эммануэлем Макроном. После встречи с последним О'Брайен прервал поездку по Европе и из Парижа вылетел в Вашингтон. Он должен был также посетить Берлин, Лондон и Рим.


Источник издания отмечает, что изменение планов советника США указывает на то, насколько серьезно относятся к ситуации американские власти. В ближайшие дни О'Брайен проведет в Белом доме серию совещаний, где будут рассмотрены меры в связи с приписываемыми российским хакерам кибератакам компьютерных сетей Госдепартамента, министерства обороны, торговли, финансов и внутренней безопасности.


Ранее агентство Reuters выступило с утверждением, что группа хакеров, предположительно, работающих на российское правительство, получили доступ к внутренним коммуникациям министерства внутренней безопасности США. В ведомстве подтвердили факт взлома и заявили, что уже работают над ответными мерами. По данным издания, кибератаке также подверглись министерство торговли, финансов, обороны и Госдепартамент.


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность России к кибератакам и призвал власти США прекратить «голословно обвинять русских». Глава пресс-службы Кремля отметил, что Владимир Путин предложил американской стороне сотрудничество по кибербезопасности, однако она так и не ответила на предложение.


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В МИД РФ ответили на обвинения в краже данных Минфина США

Ранее о кибератаке со стороны «российских хакеров» написали несколько американских СМИ 14 декабря 2020
Dailystorm - В МИД РФ ответили на обвинения в краже данных Минфина США
#кибербезопасность #хакеры #сша #кибератака
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