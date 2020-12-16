Советник Трампа прервал турне по Европе из-за «российских кибератак»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал свое турне по странам Европы из-за массированной кибератаки на несколько федеральных министерств. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники. По их словам, О'Брайен вылетел из Парижа в Вашингтон, чтобы координировать реакцию правительства на предполагаемый взлом российскими хакерами компьютерных систем ряда госучреждений.





Изначально планировалось, что европейское турне О'Брайена продлится до 19 декабря, однако он решил прервать поездку из-за масштабов кибератак. По словам собеседника издания, советник президента США встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Франции Эммануэлем Макроном. После встречи с последним О'Брайен прервал поездку по Европе и из Парижа вылетел в Вашингтон. Он должен был также посетить Берлин, Лондон и Рим.





Источник издания отмечает, что изменение планов советника США указывает на то, насколько серьезно относятся к ситуации американские власти. В ближайшие дни О'Брайен проведет в Белом доме серию совещаний, где будут рассмотрены меры в связи с приписываемыми российским хакерам кибератакам компьютерных сетей Госдепартамента, министерства обороны, торговли, финансов и внутренней безопасности.





Ранее агентство Reuters выступило с утверждением, что группа хакеров, предположительно, работающих на российское правительство, получили доступ к внутренним коммуникациям министерства внутренней безопасности США. В ведомстве подтвердили факт взлома и заявили, что уже работают над ответными мерами. По данным издания, кибератаке также подверглись министерство торговли, финансов, обороны и Госдепартамент.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность России к кибератакам и призвал власти США прекратить «голословно обвинять русских». Глава пресс-службы Кремля отметил, что Владимир Путин предложил американской стороне сотрудничество по кибербезопасности, однако она так и не ответила на предложение.