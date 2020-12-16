Восемь человек пострадали в результате опрокидывания служебного автобуса в Кузбассе

По информации областного управления МВД, авария произошла в 07:30 (03:30 мск) на шестом километре технологической автодороги одного из местных предприятий. «По предварительной информации, водитель служебного автобуса ПАЗ не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в овраг», — добавили в региональном главке ведомства.





В момент ДТП в автобусе находились восемь человек — водитель и семь пассажиров. Изначально за медицинской помощью обратились четверо пострадавших. Их каретами скорой помощи доставили в ближайшие медучреждения.





Похожая авария в Кемеровской области произошла в феврале 2019 года на угольном разрезе «Распадский». Тогда в результате падения вахтового автобуса с шахтерами в обрыв с высоты около 10 метров погибли шесть человек. еще 16 получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП региональное управление Следственного комитета России возбудило в отношении водителя уголовное дело по части 3 статьи 2017 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). В материалах следствия отмечалось, что он не учел сложные дорожные условия и не справился с управлением. Суд приговорил водителя к двум годам с отбыванием в колонии-поселении.