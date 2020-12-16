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Восемь человек пострадали в результате опрокидывания служебного автобуса в Кузбассе
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Восемь человек пострадали в результате опрокидывания служебного автобуса в Кузбассе

По предварительной версии, водитель в условиях сложной дорожной обстановки не справился с управлением и съехал в овраг

В ДТП с участием служебного автобуса в Новокузнецком районе Кемеровской области получили травмы восемь человек, сообщили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф. Пострадавших доставили в медучреждения. По данным областного управления МВД, авария произошла на технологической автодороге одного из предприятий. Аналогичная авария в регионе произошла в феврале 2019 года. Тогда погибли шесть шахтеров угольного разреза «Распадский».


«Пострадавших — восемь, в том числе один тяжелый. Четверо — средней степени тяжести, трое — легких», — уточнили «Интерфаксу» в областном центре медицины катастроф.


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По информации областного управления МВД, авария произошла в 07:30 (03:30 мск) на шестом километре технологической автодороги одного из местных предприятий. «По предварительной информации, водитель служебного автобуса ПАЗ не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в овраг», — добавили в региональном главке ведомства.


В момент ДТП в автобусе находились восемь человек — водитель и семь пассажиров. Изначально за медицинской помощью обратились четверо пострадавших. Их каретами скорой помощи доставили в ближайшие медучреждения.


Похожая авария в Кемеровской области произошла в феврале 2019 года на угольном разрезе «Распадский». Тогда в результате падения вахтового автобуса с шахтерами в обрыв с высоты около 10 метров погибли шесть человек. еще 16 получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП региональное управление Следственного комитета России возбудило в отношении водителя уголовное дело по части 3 статьи 2017 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). В материалах следствия отмечалось, что он не учел сложные дорожные условия и не справился с управлением. Суд приговорил водителя к двум годам с отбыванием в колонии-поселении.


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