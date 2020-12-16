В России за год почти вдвое уменьшилось число мигрантов

Количество мигрантов в России за год снизилось почти вдвое. Сейчас их 6,3 миллиона в стране. Обычно в РФ ежегодно находятся 9-11 миллионов иностранных граждан. Об этом сообщили в МВД.





«В РФ ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек (6,3 миллиона)», — цитирует сообщение МВД РИА Новости.





Разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у около миллиона человек. Большую часть иностранцев в стране составляют трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.





По состоянию на 1 ноября 1,3 миллиона мигрантов работают на основании патентов. В прошлом году численность трудящихся в России таким образом иностранцев составляла 1,7 миллиона. У 85 тысяч мигрантов по данным на начало ноября есть разрешения на работу. С гражданами государств — членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч трудовых или гражданско-правовых договоров.





14 декабря стало известно, что Министерство строительства и ЖКХ подготовило предложения для упрощенного въезда в Россию мигрантов для работы на стройплощадках. Согласованные с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором инициативы направлены на рассмотрение в кабмин.





В Минстрое сообщили, что, по данным на 1 декабря, в 50 регионах страны наблюдается нехватка мигрантов на стройках. Потребность в рабочей силе в строительной сфере оценивается в более чем 190 тысяч человек, указывается на сайте «Работа в России». В первую очередь на стройках недостает специалистов из Узбекистана, Украины и Таджикистана.