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Мэрию Парижа оштрафовали за дискриминацию мужчин
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Мэрию Парижа оштрафовали за дискриминацию мужчин

Глава французской столицы Анн Идальго назвала это решение «абсурдным, несправедливым, безответственным и опасным»

Министерство государственной службы Франции оштрафовало мэрию Парижа на 90 тысяч евро за «назначение слишком большого числа женщин на руководящие посты» в 2018 году. Выступая на заседании городского совета глава французской столицы Анн Идальго заявила, что «почувствовала радость», когда узнала о решении ведомства, и призвала неравнодушных женщин заплатить вместе с ней выписанный штраф.


«Париж должен заплатить штраф в размере 90 тысяч евро по решению Министерства государственной службы за то, что назначил слишком много женщин на руководящие посты. 69% назначений: 11 женщин и пять мужчин. И из-за этого администрация города стала слишком феминистской», — цитирует журнал Paris Match заявление Идальго.


В ходе выступления мэр назвала штраф «абсурдным, несправедливым, безответственным и опасным». Идальго призналась, что обрадовалась решению министерства и призвала еще более решительно продвигать женщин. «Потому что по всей Франции наблюдается серьезное отставание, и, чтобы добиться паритета, необходимо ускорить темп», — добавила она.


«Я разделю этот чек вместе с моими директрисами и всеми сотрудницами генерального секретариата, а их много, чтобы выплатить этот штраф в размере 90 тысяч министерству государственной службы», — продолжила Идальго и призвала всех заинтересованных женщин присоединиться.


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Нарушение в мэрии Парижа произошло еще во время распределения новых должностей в 2018 году, отмечает издание. Однако выявлено оно было лишь недавно в ходе аудита Министерства государственной службы Франции. Согласно действующему законодательству, соотношение мужчин и женщин при назначении на должности, должно быть поровну или по крайней мере 60% на 40% в пользу мужчин.


В августе 2019 года была принята поправка, позволяющая избежать штрафа за диспропорцию среди руководителей, если организация сознательно берет на работу больше женщин. Эта поправка была принята после назначений в мэрии Париже, поэтому в этом случае она не действует.


#франция #париж #дискриминация #феминизм
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