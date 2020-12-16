Мэрию Парижа оштрафовали за дискриминацию мужчин

Министерство государственной службы Франции оштрафовало мэрию Парижа на 90 тысяч евро за «назначение слишком большого числа женщин на руководящие посты» в 2018 году. Выступая на заседании городского совета глава французской столицы Анн Идальго заявила, что «почувствовала радость», когда узнала о решении ведомства, и призвала неравнодушных женщин заплатить вместе с ней выписанный штраф.





«Париж должен заплатить штраф в размере 90 тысяч евро по решению Министерства государственной службы за то, что назначил слишком много женщин на руководящие посты. 69% назначений: 11 женщин и пять мужчин. И из-за этого администрация города стала слишком феминистской», — цитирует журнал Paris Match заявление Идальго.





В ходе выступления мэр назвала штраф «абсурдным, несправедливым, безответственным и опасным». Идальго призналась, что обрадовалась решению министерства и призвала еще более решительно продвигать женщин. «Потому что по всей Франции наблюдается серьезное отставание, и, чтобы добиться паритета, необходимо ускорить темп», — добавила она.





«Я разделю этот чек вместе с моими директрисами и всеми сотрудницами генерального секретариата, а их много, чтобы выплатить этот штраф в размере 90 тысяч министерству государственной службы», — продолжила Идальго и призвала всех заинтересованных женщин присоединиться.