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Осужденный по «дадинской статье» Котов вышел на свободу
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Осужденный по «дадинской статье» Котов вышел на свободу

Он отбывал наказание за неоднократные нарушения на митингах

Осужденный на 1,5 года колонии по так называемой «дадинской статье» за неоднократные нарушения на митингах программист Константин Котов вышел на свободу. Он отбывал наказание в исправительной колонии №2 в Покрове во Владимирской области.


«Хочу всех увидеть, всех обнять, кто меня поддерживал, [встретиться] с моими друзьями, родными, знакомыми, с теми, кто мне писал постоянно письма. Всем сказать спасибо. Посмотреть на Москву, на окружающий мир», — рассказал активист после освобождения, цитата по «Новой газете».


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Константина Котова выпустили из колонии в 06:30 утра 16 декабря. Его встретили жена Анна Павликова, фигурантка дела «Нового величия», с которой они поженились в следственном изоляторе, а также адвокаты и фигуранты «московского дела» Владислав Барабанов, Данил Беглец, Алексей Миняйло.


Заметка дополняется


#митинг #активисты #московское дело #котов
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