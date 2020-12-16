Осужденный по «дадинской статье» Котов вышел на свободу

Осужденный на 1,5 года колонии по так называемой «дадинской статье» за неоднократные нарушения на митингах программист Константин Котов вышел на свободу. Он отбывал наказание в исправительной колонии №2 в Покрове во Владимирской области.





«Хочу всех увидеть, всех обнять, кто меня поддерживал, [встретиться] с моими друзьями, родными, знакомыми, с теми, кто мне писал постоянно письма. Всем сказать спасибо. Посмотреть на Москву, на окружающий мир», — рассказал активист после освобождения, цитата по «Новой газете».