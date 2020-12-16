Минобороны опубликовало видео постановки ракеты «Авангард» на боевое дежурство

Минобороны России опубликовало видеоролик постановки на боевое дежурство новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Авангард» с гиперзвуковым блоком на боевое дежурство. На кадрах показана доставка контейнера с МБР, открытие крышки пусковой установки, перегрузку на загрузочный агрегат и процесс опускания контейнера в шахту. В пресс-службе военного ведомства отметили, что сложнейшие технологические операции продолжались несколько часов.
«В Оренбургской области продолжается перевооружение первого в Вооруженных силах РФ соединения, оснащаемого ракетным комплексом «Авангард», — уточнили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком эффективно дополнит системы вооружения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и расширит ударные возможности группировки. «Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволило повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания», — уточнили российские военные.
«Авангард» — ракетный комплекс с управляемым гиперзвуковым боевым блоком. Был создан по инициативе российского конструктора Герберта Ефремова. Блок может лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука. На встрече с представителями атомной отрасли в Кремле в сентябре 2020 года президент России Владимир Путин сравнил полеты этой ракеты с «эффектом эскимо» из-за ее характеристик. Ранее глава государства заявлял, что изделие «идет к цели как метеорит, как огненный шар», а температура на его поверхности может достигать 2000 градусов по Цельсию. При этом, отмечал Путин, блок надежно управляется.