Минобороны опубликовало видео постановки ракеты «Авангард» на боевое дежурство

«Авангард» — ракетный комплекс с управляемым гиперзвуковым боевым блоком. Был создан по инициативе российского конструктора Герберта Ефремова. Блок может лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука. На встрече с представителями атомной отрасли в Кремле в сентябре 2020 года президент России Владимир Путин сравнил полеты этой ракеты с «эффектом эскимо» из-за ее характеристик. Ранее глава государства заявлял, что изделие «идет к цели как метеорит, как огненный шар», а температура на его поверхности может достигать 2000 градусов по Цельсию. При этом, отмечал Путин, блок надежно управляется.