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РБК нашел 140 тысяч «лишних» умерших в России в 2020 году
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РБК нашел 140 тысяч «лишних» умерших в России в 2020 году

В этом году уровень смертности в стране стал рекордным за последние 10 лет

Смертность в России за январь-октябрь 2020 года стала рекордной за последние 10 лет. Это подсчитал РБК, основываясь на данных Росстата. В этом году показатель — 113 умерших на 10 тысяч жителей. Издание также сообщает, что избыточная смертность в России с апреля по октябрь во время пандемии COVID-19 составила 140,2 тысячи человек.


Избыточная смертность — временное увеличение смертности по сравнению с ожидаемой, которое обычно вызвано внешними причинами. РБК подсчитал избыточную смертность как разницу между количеством умерших и средним показателем смертности за предыдущие пять лет.


За апрель-октябрь в России умерли 1,2 миллиона человек, а среднее значение смертности за аналогичный период предыдущих пяти лет составляло 1,06 миллиона человек. Максимум избыточной смертности был в октябре — почти 47 тысяч случаев и июле — 27,8 тысячи.


На все зарегистрированные случаи с COVID-19 приходится 6,5% от общего количества смертей в России — или 56% от числа избыточных смертей, пишет РБК. «Смерти примерно 62 тысяч россиян за указанный период не объясняются официальной смертностью от коронавируса. Это может быть связано как с недоучетом смертей от COVID-19, так и с косвенными эффектами пандемии — в частности, возросшей нагрузкой на систему здравоохранения», — сообщает издание.


РБК отмечает, что некоторые косвенные эффекты пандемии могут снижать итоговый показатель избыточной смертности. Например, уменьшение дорожного трафика из-за карантина приводит к сокращению количества погибших на дорогах. МВД ранее сообщил, что в январе-сентябре 2020 года число дорожно-транспортных происшествий, в которых были пострадавшие, снизилось на 9,4%.


Рост показателя смертности за год составил более 10%. В 2019 году в результате мер по улучшению демографической ситуации уровень смертности был 102,9 человека на 10 тысяч населения. В 2010 года показатель был высоким на фоне аномально жаркого лета, поясняет издание, — 119,3.


15 декабря в России за сутки зафиксировали наименьшее число новых случаев коронавируса (26 689) начиная с 9 декабря. В тот день было зарегистрировано 26 190. С 10 декабря идет снижение. За последние сутки лидер по количеству выявленных больных ковидом — Москва (5418). Следом идет Санкт-Петербург с 3765 больными. Замыкает тройку регионов Подмосковье с 1392 заразившимися коронавирусной инфекцией.


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#пандемия #covid-19 #коронавирус #смертность #статистика
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