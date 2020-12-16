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Актер Маковецкий заболел COVID-19
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Актер Маковецкий заболел COVID-19

Жена 62-летнего артиста сообщила, что он находится на самоизоляции и выполняет все предписания медиков

Народный артист России Сергей Маковецкий сдал положительный тест на COVID-19. Об этом рассказала жена 62-летнего актера. По словам Елены Маковецкой, супруг находится на самоизоляции и чувствует себя нормально.


Супруга Маковецкого опровергла сообщения, что актеру диагностировали острую инфекцию верхних дыхательных путей. Она отметила, что пневмонии у артиста нет и он соблюдает все предписания медиков.


«Все отлично, скоро выздоровеет», — заявила Елена «Вечерней Москве», поблагодарив всех за заботу о здоровье актера.


Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, где служит артист, также сообщил, что Маковецкий находится на домашнем лечении. По словам Крока, через пару дней артист планирует сдать повторный тест на коронавирусную инфекцию, а сейчас не жалуется на проблемы со здоровьем.


«У Сергея Васильевича [Маковецкого] положительный тест на коронавирус. Вчера разговаривал с ним. Чувствует себя нормально. Даже температуры нет. Ждет повторный тест через несколько дней», — приводит ТАСС слова директора Театра имени Вахтангова. Крок отметил, что если будет отрицательный результат, Маковецкий сможет приступить к работе.


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Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года. Он окончил актерский факультет Театрального училища имени Щукина. С 1980 года по настоящее время Маковецкий является актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.


Артист известен по ролям в таких фильмах, как «Жмурки», «Брат-2», «Мне не больно», «Утомленные солнцем-2», «72 метра», «12». В 2011 году Маковецкий исполнил главную роль в телевизионном сериале Первого канала «Дело гастронома №1».


С 2004 года в мультпликационных фильмах про русских богатырей Маковецкий постоянно озвучивает Князя Киевского: «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006), «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007), «Три богатыря и Шамаханская царица» (2010), «Три богатыря на дальних берегах» (2012). Также в русской версии картины Тима Бертона «Алиса в стране чудес» Маковецкий озвучил Белого кролика.


За заслуги в области искусства Маковецкий в 1992 году был удостоен звания заслуженного артиста России, а спустя шесть лет он стал народным артистом РФ. Актер является лауреатом премий «Ника», «Золотой орел». Кроме того, Маковецкий награжден орденом Почета, орденом святителя Николая Чудотворца от Украинской православной церкви и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.


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