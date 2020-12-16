Актер Маковецкий заболел COVID-19

Народный артист России Сергей Маковецкий сдал положительный тест на COVID-19. Об этом рассказала жена 62-летнего актера. По словам Елены Маковецкой, супруг находится на самоизоляции и чувствует себя нормально.





Супруга Маковецкого опровергла сообщения, что актеру диагностировали острую инфекцию верхних дыхательных путей. Она отметила, что пневмонии у артиста нет и он соблюдает все предписания медиков.





«Все отлично, скоро выздоровеет», — заявила Елена «Вечерней Москве», поблагодарив всех за заботу о здоровье актера.





Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, где служит артист, также сообщил, что Маковецкий находится на домашнем лечении. По словам Крока, через пару дней артист планирует сдать повторный тест на коронавирусную инфекцию, а сейчас не жалуется на проблемы со здоровьем.





«У Сергея Васильевича [Маковецкого] положительный тест на коронавирус. Вчера разговаривал с ним. Чувствует себя нормально. Даже температуры нет. Ждет повторный тест через несколько дней», — приводит ТАСС слова директора Театра имени Вахтангова. Крок отметил, что если будет отрицательный результат, Маковецкий сможет приступить к работе.