В Челябинске сотрудницу областного Минздрава задержали при получении взятки

В Челябинской области задержали начальника управления лекарственного обеспечения регионального Минздрава при получении взятки в сумме более 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР). В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по пункту «в», части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Региональные власти заявили, что заинтересованы в тщательном расследовании.





Сотрудница областного минздрава была задержана 15 декабря при получении и передаче от представителя фармацевтической компании взятки в сумме более 500 тысяч рублей. Вознаграждение чиновница получила за предоставление персональных данных пациентов, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности. «Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — уточнили в пресс-службе регионального управления СКР.





По данным «74 ру», по подозрению в получении взятки задержана начальник управления лекарственного управления областного минздрава Арина Устюгова. Очевидцы рассказали изданию, что чиновница днем 15 декабря встретилась с коммерсантом. После того как он передал ей пакет, в зале появились сотрудники полиции. Мужчина сообщил правоохранителям, что в пакете находится 500 тысяч рублей. Силовики вскрыли его — и присутствующие увидели пачку пятитысячных купюр.





Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что следствию будет оказано содействие, а по его результатам — приняты кадровые решения. Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь: «Алексей Текслер [губернатор] всегда подчеркивал, что эта работа системная и постоянная. Особенно она важна сейчас в медицинской сфере. Заинтересованы в тщательном расследовании, губернатор уже поручил оказать следствию исчерпывающее содействие».