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В Челябинске сотрудницу областного Минздрава задержали при получении взятки
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В Челябинске сотрудницу областного Минздрава задержали при получении взятки

Чиновницу подозревают в передаче персональных данных пациентов и покровительстве в коммерческой деятельности фармкомпании

В Челябинской области задержали начальника управления лекарственного обеспечения регионального Минздрава при получении взятки в сумме более 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР). В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по пункту «в», части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Региональные власти заявили, что заинтересованы в тщательном расследовании.


Сотрудница областного минздрава была задержана 15 декабря при получении и передаче от представителя фармацевтической компании взятки в сумме более 500 тысяч рублей. Вознаграждение чиновница получила за предоставление персональных данных пациентов, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности. «Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела»,уточнили в пресс-службе регионального управления СКР.


По данным «74 ру», по подозрению в получении взятки задержана начальник управления лекарственного управления областного минздрава Арина Устюгова. Очевидцы рассказали изданию, что чиновница днем 15 декабря встретилась с коммерсантом. После того как он передал ей пакет, в зале появились сотрудники полиции. Мужчина сообщил правоохранителям, что в пакете находится 500 тысяч рублей. Силовики вскрыли его — и присутствующие увидели пачку пятитысячных купюр.


Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что следствию будет оказано содействие, а по его результатам — приняты кадровые решения. Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь: «Алексей Текслер [губернатор] всегда подчеркивал, что эта работа системная и постоянная. Особенно она важна сейчас в медицинской сфере. Заинтересованы в тщательном расследовании, губернатор уже поручил оказать следствию исчерпывающее содействие».


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50 миллионов на кладбище: СКР нашел на Кубани тайник коррупционера

Деньги принадлежали заместителю гендиректора электросетевой компании 30 ноября 2020
Dailystorm - 50 миллионов на кладбище: СКР нашел на Кубани тайник коррупционера

В конце ноября в Иркутской области сотрудники управлений ФСБ и МВД задержали экс-министра здравоохранения региона Наталию Ледяеву. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с бывшей чиновницей задержаны ее сын и ряд других фигурантов. По месту жительства подозреваемых проведены обыски. По версии следствия, Ледяева, используя свое служебное положение, создала условия для заключения областным Минздравом Иркутской контракта на поставку некачественных средств индивидуальной защиты по завышенным ценам.


#коррупция #минздрав #взятка #челябинск
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