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В «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели» уберут наценку на хлеб и тушенку
Новости

В «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели» уберут наценку на хлеб и тушенку

Прибавленную стоимость также не будут включать при установлении ценников на картофель ,чай и ультрапастеризированное молоко

X5 Retail Group с 16 декабря в магазинах своей сети под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» будет продавать ряд наименований продовольственных товаров без наценки. По закупочным ценам будут отпускать хлеб, тушенку из говядины, макароны, картофель, черный чай, зерновые хлопья и ультрапастеризированное молоко.


«Торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) будут покрыты за счет компании. На полках магазинов такие товары будут помечены специальными ценниками», говорится в пресс-релизе X5.


9 декабря на проблему высоких цен в том числе на базовые продукты питания обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства посетовал на то, что проблема возникла накануне Нового года, когда большинство россиян заняты планированием меню на праздник. Путин поручил чиновникам стабилизировать ситуацию и предложить план решения проблемы в течение недели.


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Мишустин поддержал предложение регулировать цены на продукты при повышении на 10%

Сейчас у кабмина есть право устанавливать лимит стоимости социально значимых товаров при росте на 30% 14 декабря 2020
Dailystorm - Мишустин поддержал предложение регулировать цены на продукты при повышении на 10%

15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, призванных остановить рост цен на продукты. Одно из поручений обязывает Минсельхоз, Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу заключать специальные соглашения с производителями и торговыми сетями.


Правительство также утвердило новые тарифы на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Экспорт сверх квот будет облагаться налогов в размере 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции. Еще одно поручение Мишустина предусматривает выделение субсидий для производителей муки. Денежная помощь от правительства поможет производителям возместить часть затрат на покупку зерна.


В соответствии с другим указом из пакета мер, на территории европейской части России будут введены фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло. В регионах в азиатской части страны начнут будут введены специальные поправочные коэффициенты.

 


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