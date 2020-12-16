В «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели» уберут наценку на хлеб и тушенку

X5 Retail Group с 16 декабря в магазинах своей сети под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» будет продавать ряд наименований продовольственных товаров без наценки. По закупочным ценам будут отпускать хлеб, тушенку из говядины, макароны, картофель, черный чай, зерновые хлопья и ультрапастеризированное молоко.





«Торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) будут покрыты за счет компании. На полках магазинов такие товары будут помечены специальными ценниками», — говорится в пресс-релизе X5.





9 декабря на проблему высоких цен в том числе на базовые продукты питания обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства посетовал на то, что проблема возникла накануне Нового года, когда большинство россиян заняты планированием меню на праздник. Путин поручил чиновникам стабилизировать ситуацию и предложить план решения проблемы в течение недели.