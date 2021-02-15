«Радио Свобода» заплатит 19,3 миллиона рублей за отсутствие маркировки иноагента

На «Радио Свобода»** в общей сложности составлено 195 протоколов, общая сумма штрафов достигла 19,3 миллиона рублей, сообщили в Роскомнадзоре. В ведомстве уточнили, что всего мировой суд рассмотрел 71 дело и во всех случаях были вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа.





«Составлено 195 протоколов об административном правонарушении… из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов. <…> Общая сумма штрафов составила 19,3 миллиона рублей», — пишет РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.





Протоколы составлены по части 1 статья 19.34.1 КоАП («Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента»).





«Радио Свобода» и его проекты включены в список иноагентов и обязаны оснащать выпускаемые в России материалы соответствующей маркировкой. Она должна информировать, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.





Глава русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый ранее заявлял, что судебные заседания проходят два-три раза в неделю — и на каждом их «штрафуют, несмотря на обоснованные возражения адвокатов».





Ранее корпорацию оштрафовали на 11 миллионов рублей, компания выплачивать их отказалась. Шарый также заявлял, что они намерены обжаловать все штрафы, поскольку считают их несправедливыми.





** Организация внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.