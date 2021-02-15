Новости
Новости
St
«Радио Свобода» заплатит 19,3 миллиона рублей за отсутствие маркировки иноагента
Новости

«Радио Свобода» заплатит 19,3 миллиона рублей за отсутствие маркировки иноагента

Роскомнадзор заявил, что на корпорацию составили 195 протоколов, а мировой суд рассмотрел 71 дело

На «Радио Свобода»** в общей сложности составлено 195 протоколов, общая сумма штрафов достигла 19,3 миллиона рублей, сообщили в Роскомнадзоре. В ведомстве уточнили, что всего мировой суд рассмотрел 71 дело и во всех случаях были вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа.


«Составлено 195 протоколов об административном правонарушении… из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов. <…> Общая сумма штрафов составила 19,3 миллиона рублей», — пишет РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.


Протоколы составлены по части 1 статья 19.34.1 КоАП («Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента»).


«Радио Свобода» и его проекты включены в список иноагентов и обязаны оснащать выпускаемые в России материалы соответствующей маркировкой. Она должна информировать, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.


Глава русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый ранее заявлял, что судебные заседания проходят два-три раза в неделю — и на каждом их «штрафуют, несмотря на обоснованные возражения адвокатов».


Ранее корпорацию оштрафовали на 11 миллионов рублей, компания выплачивать их отказалась. Шарый также заявлял, что они намерены обжаловать все штрафы, поскольку считают их несправедливыми.


** Организация внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

Венедиктов удивился сообщениям об угрозе отзыва лицензии у «Эха Москвы»

Главред радиостанции заявил, что не понимает, о каких публикациях призывов к насилию идет речь 22 января 2021
Dailystorm - Венедиктов удивился сообщениям об угрозе отзыва лицензии у «Эха Москвы»
#штраф #суд #роскомнадзор #иноагент
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2021

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»