Комик Поперечный оплатил штраф Прокопьевой по делу об оправдании терроризма

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, которую в 2020 году суд обвинил в оправдании терроризма и оштрафовал на 500 тысяч рублей, объявила в соцсетях о сборе средств и всего через несколько часов заявила, что нужная сумма уже у нее на руках. Она отметила, что полмиллиона рублей ей перечислил комик Данила Поперечный, который ранее заявил о готовности помочь Прокопьевой.





«Внимание, внимание! Сумма на штраф уже есть! Имейте в виду: теперь все дарения — уже строго на правозащиту, для Центра защиты прав СМИ* (и, возможно, других столь же прекрасных организаций, там посовещаемся)», — написала она в Facebook.





В качестве подтверждения своих слов она прислала скриншот из переписки с Поперечным.