Комик Поперечный оплатил штраф Прокопьевой по делу об оправдании терроризма

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, которую в 2020 году суд обвинил в оправдании терроризма и оштрафовал на 500 тысяч рублей, объявила в соцсетях о сборе средств и всего через несколько часов заявила, что нужная сумма уже у нее на руках. Она отметила, что полмиллиона рублей ей перечислил комик Данила Поперечный, который ранее заявил о готовности помочь Прокопьевой.
«Внимание, внимание! Сумма на штраф уже есть! Имейте в виду: теперь все дарения — уже строго на правозащиту, для Центра защиты прав СМИ* (и, возможно, других столь же прекрасных организаций, там посовещаемся)», — написала она в Facebook.
В качестве подтверждения своих слов она прислала скриншот из переписки с Поперечным.
6 июля 2020 года Данила Поперечный заявил, что готов оплатить штраф в размере полумиллиона рублей, который присудили Прокопьевой по делу об оправдании терроризма.
«Если у Светланы вдруг по какому-то стечению обстоятельств не выйдет обжаловать этот несправедливый приговор — готов прикрыть и полностью взять на себя оплату штрафа», — написал тогда Поперечный в Twitter.
В июле 2020 года суд признал Прокопьеву виновной в оправдании терроризма за рассуждения на радио «Эхо Москвы в Пскове» о студенте Михаиле Жлобицком, который подорвал себя в здании управления ФСБ по Архангельской области.
Прокопьеву в итоге оштрафовали на 500 тысяч рублей. Обвинение изначально требовало для нее шесть лет колонии и запрет на профессию на четыре года.
*внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента