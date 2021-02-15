В Греции пенсионер скончался через восемь минут после прививки от COVID-19

В больнице города Ираклион на Крите 85-летний мужчина умер спустя восемь минут после того, как ему сделали прививку от COVID-19. Врачи настаивают, что смерть пенсионера не связана с вакцинацией или аллергическим анафилактическим шоком, а наступила по естественным причинам.





Издание Neakriti.gr пишет , что спустя всего восемь минут после получения прививки пожилой мужчина, который находился в приемной, внезапно потерял сознание. Ему сделали сердечно-легочную реанимацию, после чего он на некоторое время пришел в себя, но затем снова потерял сознание. Почти час медики пытались вернуть его к жизни, но их попытки не увенчались успехом.





Врачи отметили, что пенсионер был гипертоником, никаких противопоказаний для вакцинации не было. По их мнению, это была внезапная смерть. Для определения точных причин будет проведена срочная судебно-медицинская экспертиза.





Ранее глава Национального комитета по вакцинации Греции Мария Теодориду сообщила, что в Греции для вакцинации населения сейчас используется вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BionTech.