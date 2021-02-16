Повстанцы в ЦАР заявили об убийстве нескольких наемников ЧВК Вагнера

«В среду и четверг здесь произошло столкновение, но мы победили российских наемников и их союзников. Мы захватили в заложники российского наемника и убили нескольких других. Также уничтожили их грузовик», — заявил один из офицеров вооруженной антиправительственной группировки «Коалиция патриотов за перемены».





Также на портале размещено видео, на котором толпа повстанцев несет человека в военной форме, один белый человек без формы и без оружия идет следом. Опознать их невозможно — кадры размыты. Боевики скандируют Yes!, предположительно, радуясь победе.





Источники издания в Красном Кресте и организации «Врачи без границ» (MSF) подтвердили, что в местный морг доставили несколько тел. Собеседники портала не указали точное число погибших и не подтвердили, что они принадлежат военным ЧВК.





18 января в ЦАР прошли президентские выборы. Победителем объявили действующего главу государства Фостен-Арканжа Туадера. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев в ЦАР не признали итоги выборов. В республике продолжаются вооруженные столкновения.