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Повстанцы в ЦАР заявили об убийстве нескольких наемников ЧВК Вагнера
Новости

Повстанцы в ЦАР заявили об убийстве нескольких наемников ЧВК Вагнера

Также боевики сообщили о взятии в плен еще одного военного

Также боевики сообщили о взятии в плен еще одного военного Фото: © Global Look Press / Ameer Al Mohammedaw
Фото: © Global Look Press / Ameer Al Mohammedaw

Повстанцы в Центральноафриканской Республике сообщили, что убили нескольких наемников из частной военной компании Вагнера и взяли в заложники еще одного, пишет местный портал Corbeau News. Столкновение произошло еще 10 февраля, однако заявлено об этом только сейчас. На опубликованном порталом видео повстанцы несут человека в военной форме и скандируют: Yes!


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«В среду и четверг здесь произошло столкновение, но мы победили российских наемников и их союзников. Мы захватили в заложники российского наемника и убили нескольких других. Также уничтожили их грузовик», — заявил один из офицеров вооруженной антиправительственной группировки «Коалиция патриотов за перемены».


Также на портале размещено видео, на котором толпа повстанцев несет человека в военной форме, один белый человек без формы и без оружия идет следом. Опознать их невозможно — кадры размыты. Боевики скандируют Yes!, предположительно, радуясь победе.


Источники издания в Красном Кресте и организации «Врачи без границ» (MSF) подтвердили, что в местный морг доставили несколько тел. Собеседники портала не указали точное число погибших и не подтвердили, что они принадлежат военным ЧВК.


18 января в ЦАР прошли президентские выборы. Победителем объявили действующего главу государства Фостен-Арканжа Туадера. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев в ЦАР не признали итоги выборов. В республике продолжаются вооруженные столкновения.


#вооруженный конфликт #убийство #цар #чвк вагнера
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