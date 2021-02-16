Суд отказал Пригожину во взыскании пяти миллионов рублей с журналиста Шевченко

Бизнесмен Евгений Пригожин получил от Савеловского суда Москвы отказ в удовлетворении иска к журналисту Максиму Шевченко. Предприниматель намеревался взыскать с него пять миллионов рублей в качестве морального вреда. По словам Пригожина, он принимает «любое решение» суда, однако оно, «по мнению юристов, абсолютно не соответствует праву».





Пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» уточнила, что иск бизнесмена касался защиты чести и достоинства, однако подробности не привела. Но ранее в «Конкорде» сообщали, что Пригожин подал иск к Шевченко в связи с его высказываниями, что предприниматель связан с гибелью российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году.





В ближайшее время юристы компании дадут свою оценку решению суда, указывается в сообщении «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте». При этом компания опубликовала заявление Пригожина, в котором он поздравил Шевченко. Бизнесмен также отметил, что ждет от Шевченко «дальнейших поводов подать на него иски».





«Есть инстанции для обжалования и возможность добиться своего. Но если судебная практика сложится, что оскорблять могут все друг друга, то что же, так тому и быть», — заметил Пригожин.





«А если мои юристы не правы и судья приняла справедливое решение, то значит, что российский суд абсолютно не ангажирован и «прозападные жополизы» типа Навального сидят справедливо. В любом случае, патриоты — «в дамках», и это радует», — добавил бизнесмен.