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Суд отказал Пригожину во взыскании пяти миллионов рублей с журналиста Шевченко
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Суд отказал Пригожину во взыскании пяти миллионов рублей с журналиста Шевченко

Бизнесмен отметил, что приветствует любое решение суда, но оно, по мнению юристов, «абсолютно не соответствует праву»

Бизнесмен Евгений Пригожин получил от Савеловского суда Москвы отказ в удовлетворении иска к журналисту Максиму Шевченко. Предприниматель намеревался взыскать с него пять миллионов рублей в качестве морального вреда. По словам Пригожина, он принимает «любое решение» суда, однако оно, «по мнению юристов, абсолютно не соответствует праву».


Пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» уточнила, что иск бизнесмена касался защиты чести и достоинства, однако подробности не привела. Но ранее в «Конкорде» сообщали, что Пригожин подал иск к Шевченко в связи с его высказываниями, что предприниматель связан с гибелью российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году.


В ближайшее время юристы компании дадут свою оценку решению суда, указывается в сообщении «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте». При этом компания опубликовала заявление Пригожина, в котором он поздравил Шевченко. Бизнесмен также отметил, что ждет от Шевченко «дальнейших поводов подать на него иски».


«Есть инстанции для обжалования и возможность добиться своего. Но если судебная практика сложится, что оскорблять могут все друг друга, то что же, так тому и быть», — заметил Пригожин.


«А если мои юристы не правы и судья приняла справедливое решение, то значит, что российский суд абсолютно не ангажирован и «прозападные жополизы» типа Навального сидят справедливо. В любом случае, патриоты — «в дамках», и это радует», — добавил бизнесмен.


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«Попытка представить меня навальнистом»: Шевченко объяснил иски Пригожина против него и ФБК

В производстве московских судов — шесть исков бизнесмена на общую сумму 30 миллионов рублей 16 ноября 2020
Dailystorm - «Попытка представить меня навальнистом»: Шевченко объяснил иски Пригожина против него и ФБК

В январе Пригожин предложил за свой счет установить в ЦАР памятник убитым журналистам Орхану Джемалю, Александру Расторгуеву и Кириллу Радченко. Шевченко в беседе с Daily Storm назвал желание бизнесмена похвальным. Но монумент, как считает телеведущий, не заменит правды о произошедшем.


По мнению Шевченко, «совершенно очевидно», что среди подчиненных Пригожина есть люди, которым хорошо известны обстоятельства смерти журналистов. Он также выразил надежду, что предприниматель прикажет замешанным в инциденте ответить на вопросы группы «Досье», которая ведет независимое расследование преступления.


Шевченко предположил, что одновременное рассмотрение исков Пригожина против него и членов ФБК** связано с тем, что бизнесмен хочет выставить его перед «людьми наверху» навальнистом. Шевченко отметил, что он никак не связан с ФБК, а занят только расследованием убийства журналистов в ЦАР, об обстоятельствах которого Пригожин может что-то знать. По словам телеведущего, он не обвиняет предпринимателя, а просто пытается докопаться до правды.


Шевченко: Памятник убитым в ЦАР журналистам не заменит правды

По мнению журналиста, бизнесмен Евгений Пригожин сожалеет о смерти россиян 15 января 2021
Dailystorm - Шевченко: Памятник убитым в ЦАР журналистам не заменит правды

Журналисты Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в июле 2018 года в ЦАР. По словам главреда ЦУР Андрея Коняхина, они поехали туда снимать фильм о частной военной компании Вагнера. По официальной версии, которую озвучили в СКР, съемочная группа стала жертвой грабителей. Но журналисты центра «Досье» (медиапроект Ходорковского) утверждают, что убийство в ЦАР было не простым ограблением, а спланированной операцией, за которой стояли бойцы ЧВК Вагнера.


**ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — организация признана в России иностранным агентом.


#евгений пригожин #суд #иск #шевченко
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