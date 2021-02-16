Суд отказал Пригожину во взыскании пяти миллионов рублей с журналиста Шевченко

Бизнесмен Евгений Пригожин получил от Савеловского суда Москвы отказ в удовлетворении иска к журналисту Максиму Шевченко. Предприниматель намеревался взыскать с него пять миллионов рублей в качестве морального вреда. По словам Пригожина, он принимает «любое решение» суда, однако оно, «по мнению юристов, абсолютно не соответствует праву».
Пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» уточнила, что иск бизнесмена касался защиты чести и достоинства, однако подробности не привела. Но ранее в «Конкорде» сообщали, что Пригожин подал иск к Шевченко в связи с его высказываниями, что предприниматель связан с гибелью российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году.
В ближайшее время юристы компании дадут свою оценку решению суда, указывается в сообщении «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте». При этом компания опубликовала заявление Пригожина, в котором он поздравил Шевченко. Бизнесмен также отметил, что ждет от Шевченко «дальнейших поводов подать на него иски».
«Есть инстанции для обжалования и возможность добиться своего. Но если судебная практика сложится, что оскорблять могут все друг друга, то что же, так тому и быть», — заметил Пригожин.
«А если мои юристы не правы и судья приняла справедливое решение, то значит, что российский суд абсолютно не ангажирован и «прозападные жополизы» типа Навального сидят справедливо. В любом случае, патриоты — «в дамках», и это радует», — добавил бизнесмен.
В январе Пригожин предложил за свой счет установить в ЦАР памятник убитым журналистам Орхану Джемалю, Александру Расторгуеву и Кириллу Радченко. Шевченко в беседе с Daily Storm назвал желание бизнесмена похвальным. Но монумент, как считает телеведущий, не заменит правды о произошедшем.
По мнению Шевченко, «совершенно очевидно», что среди подчиненных Пригожина есть люди, которым хорошо известны обстоятельства смерти журналистов. Он также выразил надежду, что предприниматель прикажет замешанным в инциденте ответить на вопросы группы «Досье», которая ведет независимое расследование преступления.
Шевченко предположил, что одновременное рассмотрение исков Пригожина против него и членов ФБК** связано с тем, что бизнесмен хочет выставить его перед «людьми наверху» навальнистом. Шевченко отметил, что он никак не связан с ФБК, а занят только расследованием убийства журналистов в ЦАР, об обстоятельствах которого Пригожин может что-то знать. По словам телеведущего, он не обвиняет предпринимателя, а просто пытается докопаться до правды.
Журналисты Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в июле 2018 года в ЦАР. По словам главреда ЦУР Андрея Коняхина, они поехали туда снимать фильм о частной военной компании Вагнера. По официальной версии, которую озвучили в СКР, съемочная группа стала жертвой грабителей. Но журналисты центра «Досье» (медиапроект Ходорковского) утверждают, что убийство в ЦАР было не простым ограблением, а спланированной операцией, за которой стояли бойцы ЧВК Вагнера.
**ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — организация признана в России иностранным агентом.