«Держите руку на пульсе»: Путин оценил работу Дегтярева на посту врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который отчитался о работе правительства региона за полгода. Глава государства отметил, что Дегтярев «хорошо погрузился» в проблемы края, и пообещал рассмотреть «самым благожелательным образом» предложение присвоить Комсомольску-на-Амуре звание «Город трудовой доблести».





«Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе», — сообщил Путин. Стенограмма разговора президента с Дегтяревым представлена на сайте Кремля.





Российский лидер также предложил врио губернатора подробнее обсудить каждый вопрос. Дегтярев поблагодарил президента за оказанное доверие и направление в Хабаровский край.