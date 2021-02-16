«Держите руку на пульсе»: Путин оценил работу Дегтярева на посту врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который отчитался о работе правительства региона за полгода. Глава государства отметил, что Дегтярев «хорошо погрузился» в проблемы края, и пообещал рассмотреть «самым благожелательным образом» предложение присвоить Комсомольску-на-Амуре звание «Город трудовой доблести».
«Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе», — сообщил Путин. Стенограмма разговора президента с Дегтяревым представлена на сайте Кремля.
Российский лидер также предложил врио губернатора подробнее обсудить каждый вопрос. Дегтярев поблагодарил президента за оказанное доверие и направление в Хабаровский край.
«Мы в свою очередь, правительство Хабаровского края, за полгода, которые прошли, сделали следующее. Ну, во-первых, начали своевременно отопительный сезон и на месяц раньше срока завершили северный завоз. Далее: мы выполняли и выполняем все социальные обязательства, которые государство берет», — доложил он главе государства.
По словам Дегтярева, в ноябре 2020 года был принят бюджет региона и «впервые за восемь лет» проиндексированы краевые выплаты.
«Мы нашли резервы и снизили транспортный налог. Это очень болезненная была тема, люди обращались, относились к этому с тревогой и даже с некоторой завистью, и некоторые автомобилисты перерегистрировали в Приморье, потому что там ниже налог. Мы выровняли с приморцами налог», — рассказал врио губернатора.
Он также заявил, что власти Хабаровского края увеличили премии, стипендии и гранты талантливым школьникам, деятелям культуры и молодым ученым. Кроме того, на 30% были увеличены расходы на территориально-общественное самоуправление.
«По АЧС, африканской чуме свиней: мы ее тоже пережили за эти полгода и впервые повысили на 30% выплаты фермерам. Это очень болезненный был вопрос. Все поголовье практически уничтожено. Больше 200 рублей за килограмм живого веса. Впервые такие цифры в Хабаровском крае применены», — доложил Дегтярев.
Врио губернатора отметил, что в 2020 году Хабаровский край пережил паводок, однако удалось избежать жертв и серьезных разрушений. Он добавил, что сейчас идут выплаты пострадавшим от стихии.
Дегтярев также передал Путину просьбу местных жителей присвоить Комсомольску-на-Амуре звание «Город трудовой доблести».
«Хорошо, надо подумать, обязательно рассмотрим самым благожелательным образом», — ответил глава государства.
Кроме того, Дегтярев попросил включить реку Амур в нацпроект «Экология». По его словам, источники загрязнения есть не только в России, но и в Китае, поэтому проект нужно сделать трансграничным.
«Ну тогда нужно с нашими друзьями договариваться об этом. Надо, чтобы это был совместный проект», — поддержал инициативу Путин.
Михаила Дегтярева назначили врио губернатора Хабаровского края 20 июля после решения президента РФ Владимира Путина отстранить «в связи с утратой доверия» от этой должности Сергея Фургала. Суд арестовал бывшего главу региона по подозрению в причастности к организации убийств в 2004-2005 годах. В Хабаровске с 11 июля проходят несанкционированные акции в поддержку бывшего губернатора. По данным МВД, в некоторых митингах принимали участие более 10 тысяч человек.