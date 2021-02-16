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«Держите руку на пульсе»: Путин оценил работу Дегтярева на посту врио главы Хабаровского края
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«Держите руку на пульсе»: Путин оценил работу Дегтярева на посту врио главы Хабаровского края

Президент пообещал рассмотреть предложение присвоить Комсомольску-на-Амуре звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который отчитался о работе правительства региона за полгода. Глава государства отметил, что Дегтярев «хорошо погрузился» в проблемы края, и пообещал рассмотреть «самым благожелательным образом» предложение присвоить Комсомольску-на-Амуре звание «Город трудовой доблести».


«Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе», сообщил Путин. Стенограмма разговора президента с Дегтяревым представлена на сайте Кремля.


Российский лидер также предложил врио губернатора подробнее обсудить каждый вопрос. Дегтярев поблагодарил президента за оказанное доверие и направление в Хабаровский край.


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«Мы в свою очередь, правительство Хабаровского края, за полгода, которые прошли, сделали следующее. Ну, во-первых, начали своевременно отопительный сезон и на месяц раньше срока завершили северный завоз. Далее: мы выполняли и выполняем все социальные обязательства, которые государство берет», доложил он главе государства.



По словам Дегтярева, в ноябре 2020 года был принят бюджет региона и «впервые за восемь лет» проиндексированы краевые выплаты.


«Мы нашли резервы и снизили транспортный налог. Это очень болезненная была тема, люди обращались, относились к этому с тревогой и даже с некоторой завистью, и некоторые автомобилисты перерегистрировали в Приморье, потому что там ниже налог. Мы выровняли с приморцами налог», рассказал врио губернатора.



Он также заявил, что власти Хабаровского края увеличили премии, стипендии и гранты талантливым школьникам, деятелям культуры и молодым ученым. Кроме того, на 30% были увеличены расходы на территориально-общественное самоуправление.


«По АЧС, африканской чуме свиней: мы ее тоже пережили за эти полгода и впервые повысили на 30% выплаты фермерам. Это очень болезненный был вопрос. Все поголовье практически уничтожено. Больше 200 рублей за килограмм живого веса. Впервые такие цифры в Хабаровском крае применены», доложил Дегтярев.


Врио губернатора отметил, что в 2020 году Хабаровский край пережил паводок, однако удалось избежать жертв и серьезных разрушений. Он добавил, что сейчас идут выплаты пострадавшим от стихии.


Дегтярев также передал Путину просьбу местных жителей присвоить Комсомольску-на-Амуре звание «Город трудовой доблести».


«Хорошо, надо подумать, обязательно рассмотрим самым благожелательным образом», ответил глава государства.


Кроме того, Дегтярев попросил включить реку Амур в нацпроект «Экология». По его словам, источники загрязнения есть не только в России, но и в Китае, поэтому проект нужно сделать трансграничным.


«Ну тогда нужно с нашими друзьями договариваться об этом. Надо, чтобы это был совместный проект», — поддержал инициативу Путин.


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Михаила Дегтярева назначили врио губернатора Хабаровского края 20 июля после решения президента РФ Владимира Путина отстранить «в связи с утратой доверия» от этой должности Сергея Фургала. Суд арестовал бывшего главу региона по подозрению в причастности к организации убийств в 2004-2005 годах. В Хабаровске с 11 июля проходят несанкционированные акции в поддержку бывшего губернатора. По данным МВД, в некоторых митингах принимали участие более 10 тысяч человек.


#хабаровский край #город трудовой доблести #дегтярев #путин
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