Курс биткойна впервые в истории поднялся выше 50 тысяч долларов

Курс биткойна составил, согласно данным криптобиржи Binance, 50,5 тысячи долларов, обновив исторический максимум. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 5% (с начала месяца — в 1,5 раза), ее капитализация превысила 930 миллиардов долларов.





Рекордная цена зафиксирована спустя всего несколько недель после того, как криптовалюта впервые преодолела отметку в 40 тысяч долларов. Около двух месяцев назад курс биткойна был 30 тысяч долларов.