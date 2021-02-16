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Курс биткойна впервые в истории поднялся выше 50 тысяч долларов
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Курс биткойна впервые в истории поднялся выше 50 тысяч долларов

Цифровая валюта подорожала за прошедшие сутки на 5%

Курс биткойна составил, согласно данным криптобиржи Binance, 50,5 тысячи долларов, обновив исторический максимум. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 5% (с начала месяца — в 1,5 раза), ее капитализация превысила 930 миллиардов долларов.


Рекордная цена зафиксирована спустя всего несколько недель после того, как криптовалюта впервые преодолела отметку в 40 тысяч долларов. Около двух месяцев назад курс биткойна был 30 тысяч долларов.


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Взлет стоимости биткойна в 2021 году начался 8 февраля, когда появились сведения, что компания Илона Маска Tesla инвестировала в криптовалюту 1,5 миллиарда долларов. Также компания намерена в будущем предоставить покупателям электрокаров возможность оплачивать покупку цифровой валютой. После этого криптовалюта регулярно обновляла исторические максимумы.


23 октября 2020 года спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков заявил, что цифровой рубль может быть введен в оборот уже через несколько лет. По его словам, эта валюта будет доступна всем россиянам, даже если они не разбираются в информационных технологиях. Как отметил эксперт, в мировые лидеры по применению данной технологии Россия не выйдет, однако это позволит сделать платежи прозрачнее и поможет и гражданам, и власти.


Курс биткойна рухнул более чем на 20% за последние сутки

Стоимость самой популярной криптовалюты опускалась до отметки 31,1 тысячи долларов 11 января 2021
Dailystorm - Курс биткойна рухнул более чем на 20% за последние сутки
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