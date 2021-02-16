«Наконец-то вы меня поймали!»: Пригожин отреагировал на убийство наемников ЧВК Вагнера в ЦАР

Бизнесмен Евгений Пригожин в ироничной форме прокомментировал публикацию портала Corbeau News, в которой говорится об убийстве повстанцами нескольких бойцов ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Предприниматель пошутил, что попавший на видео человек — не кто иной, как Рихард Вагнер, на самом деле умерший 140 лет назад. Посол РФ в столице ЦАР — Банги —Владимир Титоренко также назвал выдумкой статью Corbeau News.





«Наконец-то вы меня поймали. Я внимательно просмотрел публикацию Corbeau News. Действительно, чернокожий человек на видео — это и был Рихард Вагнер. Почти 140 лет в могиле изменили его до неузнаваемости. Поздравляю вас с этим эксклюзивом», — приводит для Daily Storm слова Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд».





Посол России в столице ЦАР — Банги — Владимир Титоренко назвал выдумкой публикации о гибели россиян в этой республике. По словам дипломата, Corbeau News опубликовал фейк, поскольку портал является оппозиционным СМИ. «Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть Туадеру президентом ЦАР. Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит», — заверил Титоренко.





Ранее местный портал Corbeau News сообщил, что 10 февраля повстанцы в Центральноафриканской Республике убили нескольких наемников из частной военной компании Вагнера и взяли в заложники еще одного бойца.





«Мы захватили в заложники российского наемника и убили нескольких других. Также уничтожили их грузовик», — похвастался один из офицеров вооруженной антиправительственной группировки «Коалиция патриотов за перемены».