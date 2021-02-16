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«Наконец-то вы меня поймали!»: Пригожин отреагировал на убийство наемников ЧВК Вагнера в ЦАР
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«Наконец-то вы меня поймали!»: Пригожин отреагировал на убийство наемников ЧВК Вагнера в ЦАР

Бизнесмен пошутил, что один из погибших — Рихард Вагнер, изменившийся за 140 лет в могиле до неузнаваемости

Бизнесмен Евгений Пригожин в ироничной форме прокомментировал публикацию портала Corbeau News, в которой говорится об убийстве повстанцами нескольких бойцов ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Предприниматель пошутил, что попавший на видео человек — не кто иной, как Рихард Вагнер, на самом деле умерший 140 лет назад. Посол РФ в столице ЦАР — Банги —Владимир Титоренко также назвал выдумкой статью Corbeau News.


«Наконец-то вы меня поймали. Я внимательно просмотрел публикацию Corbeau News. Действительно, чернокожий человек на видео — это и был Рихард Вагнер. Почти 140 лет в могиле изменили его до неузнаваемости. Поздравляю вас с этим эксклюзивом», — приводит для Daily Storm слова Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд».


Посол России в столице ЦАР — Банги — Владимир Титоренко назвал выдумкой публикации о гибели россиян в этой республике. По словам дипломата, Corbeau News опубликовал фейк, поскольку портал является оппозиционным СМИ. «Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть Туадеру президентом ЦАР. Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит», — заверил Титоренко.


Ранее местный портал Corbeau News сообщил, что 10 февраля повстанцы в Центральноафриканской Республике убили нескольких наемников из частной военной компании Вагнера и взяли в заложники еще одного бойца.


«Мы захватили в заложники российского наемника и убили нескольких других. Также уничтожили их грузовик», — похвастался один из офицеров вооруженной антиправительственной группировки «Коалиция патриотов за перемены».


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Повстанцы в ЦАР заявили об убийстве нескольких наемников ЧВК Вагнера

Также боевики сообщили о взятии в плен еще одного военного 16 февраля 2021
Dailystorm - Повстанцы в ЦАР заявили об убийстве нескольких наемников ЧВК Вагнера

Кроме того, портал опубликовал видео, на котором запечатлено, как повстанцы несут военного. Один белый человек без формы и без оружия идет следом. Опознать их невозможно — кадры размыты. Боевики при этом скандируют Yes!, предположительно, радуясь победе.


18 января в ЦАР состоялись президентские выборы. Победителем был объявлен действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев в республике не признали итоги выборов. В ЦАР продолжаются вооруженные столкновения.


#евгений пригожин #убийство #чвк вагнер #цар
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