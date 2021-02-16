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Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества
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Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества

Пресс-секретарь главы государства отметил, что у организации немало смежных тем с РГО, где он активно работает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества (РВИО). В беседе с Daily Storm Песков сообщил, что у Российского географического общества (РГО), где он работает председателем медиасовета, и у РВИО немало смежных тем с РГО, и интересы обеих организаций пересекаются.


«Я уже давно активно работаю в рамках РГО. Много тем так или иначе пересекается. Так что все имеет чисто прикладное значение», сообщил Песков.


16 февраля в Москве на форуме «Библиотеки военного историка» прошла торжественная церемония, на которой глава РВИО Владимир Мединский вручил Пескову удостоверение и значок почетного члена организации.


«У нас есть институт почетного членства, куда мы сегодня Дмитрия Сергеевича [Пескова] включили. Вся библиотека полностью к услугам, в распоряжении почетных членов», — сказал председатель РВИО. Песков в ответ пообещал, что будет «с гордостью носить значок».


Песков с 2010 года является председателем медиасовета РГО. Медиасовет был создан, чтобы обеспечивать взаимодействие РГО со СМИ. В его состав входят известные люди: журналист Арам Габрелянов, первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, главред «Московского Комсомольца» Алексей Гусев, телеведущий и академик РАЕН Николай Дроздов, гендиректор ФГУП МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, гендиректор агентства ТАСС Сергей Михайлов, телеведущий Алексей Пиманов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.


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#песков #рвио #мединский #путин
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