Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества (РВИО). В беседе с Daily Storm Песков сообщил, что у Российского географического общества (РГО), где он работает председателем медиасовета, и у РВИО немало смежных тем с РГО, и интересы обеих организаций пересекаются.





«Я уже давно активно работаю в рамках РГО. Много тем так или иначе пересекается. Так что все имеет чисто прикладное значение», — сообщил Песков.





16 февраля в Москве на форуме «Библиотеки военного историка» прошла торжественная церемония, на которой глава РВИО Владимир Мединский вручил Пескову удостоверение и значок почетного члена организации.





«У нас есть институт почетного членства, куда мы сегодня Дмитрия Сергеевича [Пескова] включили. Вся библиотека полностью к услугам, в распоряжении почетных членов», — сказал председатель РВИО. Песков в ответ пообещал, что будет «с гордостью носить значок».





Песков с 2010 года является председателем медиасовета РГО. Медиасовет был создан, чтобы обеспечивать взаимодействие РГО со СМИ. В его состав входят известные люди: журналист Арам Габрелянов, первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, главред «Московского Комсомольца» Алексей Гусев, телеведущий и академик РАЕН Николай Дроздов, гендиректор ФГУП МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, гендиректор агентства ТАСС Сергей Михайлов, телеведущий Алексей Пиманов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.