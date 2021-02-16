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«Бабу увел»: в Новосибирске студент убил юношу и оставил записку в соцсети
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«Бабу увел»: в Новосибирске студент убил юношу и оставил записку в соцсети

Нападавший зарезал молодого человека ножом напротив корпуса НГТУ

В Новосибирске возле корпуса НГТУ на проспекте Карла Маркса около 14:20 по местному времени (10:20 мск) студент убил юношу из-за ревности. По информации местных СМИ, нападавшего зовут Денис Миллер, ему 26 лет. Миллер оставил в соцсети «ВКонтакте» пост, написав, что зарезал «одногруппника-крысу», который «бабу увел». В Новосибирском государственном техническом университете Daily Storm сказали, что пока не могут подтвердить, участвовали ли в поножовщине их студенты. Сейчас подробности выясняет полиция, нападавшего задержали.


«К сожалению, не могу пока подтвердить, что Денис Миллер — это наш студент. НГТУ находится в центре Новосибирска, и тут в округе еще несколько вузов. Где на самом деле учился Денис Миллер, мы пока выясняем, ждем данных от полиции», — рассказал Daily Storm пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.


Ссылаясь на сообщения очевидцев, представитель университета сообщил, что нападавшего задержали правоохранители, а пострадавшего увезла скорая помощь. «Даже не успели понять, кто это — наши или не наши», — пояснил он. Свидетели также говорили местным СМИ, что рядом с мужчинами была девушка, она плакала. «То же самое с девушкой — не знаю куда делась девушка и что это за девушка», — отметил пресс-секретарь НГТУ.


Очевидец видел рядом с корпусом НГТУ окровавленного человека, рядом с которым лежал другой мужчина. «Лежал преступник, рядом нож валялся, тут же лежал парень, он не двигался, не моргал. Над ним сидела девушка, руки все были в крови. Скорая приехала, потом полиция. Его начали откачивать, но было видно, что у него спина порезана. Сказали, что нож под лопатку воткнули, в сердце попал. Девушка, которая рядом стояла, просто отвернулась и заревела», — поделился он с Sib.fm.


Главврач больницы скорой медпомощи в Новосибирске Ирина Большакова рассказала порталу, что возле здания университета погиб 26-летний житель города. На момент прибытия медиков мужчина был без признаков жизни. Его подняли в машину скорой, там констатировали его смерть. Его ранили в грудь ножом.


В соцсети «ВКонтакте» Денис Миллер оставил записку, гласившую, что если пост будет опубликован, «значит, он таки зарезал своего одногруппника-крысу». «Убил я этого дурачка не из-за того, что он «бабу увел», — это, в сущности, второстепенное. Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе «я был таким, как ты, и за это себя ненавижу, у меня есть «честь». Он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как «честь», — написано в публикации. Также автор поста оскорбляет какую-то девушку и пишет, что «проблем с поиском нового додика у нее появиться не должно».


Магистрант кафедры психологии и педагогики НГТУ Денис Миллер в ноябре 2020 года рассказывал порталу Om1 про дистанционное обучение.


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#новосибирск #соцсети #убийство #студенты
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