При пожаре на рынке в Волгограде погиб один человек

В ночь на 14 февраля в Сочи произошел пожар в торговом центре, находящемся на рынке в Адлерском районе. Огонь охватил первый этаж ТЦ на Демократической улице около 03:00 мск и начал быстро распространяться по зданию. Ликвидировать возгорание удалось спустя четыре часа. Погибших и пострадавших в результате происшествия не оказалось.





12 февраля Владикавказе произошел мощный взрыв в супермаркете. Трехэтажное здание полностью разрушено. Пострадал один человек. По предварительной версии, в здании произошел взрыв газа. Спасателям удалось вытащить из-под завалов пострадавшего охранника. Находящиеся рядом дома не пострадали. По словам очевидцев, в некоторых из них выбиты стекла.