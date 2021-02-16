При пожаре на рынке в Волгограде погиб один человек

Один человек погиб при пожаре в торговых павильонах на рынке в Волгограде. Об этом Daily Storm сообщили в региональном управлении МЧС. С территории рынка эвакуировано более 150 человек.
«Еще в 15:15 мск горение на рынке было ликвидировано. В настоящий момент идет ликвидация последствий пожара. На месте пожара при разборе завалов обнаружено тело погибшего. Его личность устанавливается», — заявили в Главном управлении МЧС по Волгоградской области.
Информация о пострадавших не поступала изначально. На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории регионального главка МЧС, которые установят причину пожара. Предварительных версий случившегося нет», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на на территории Качинского рынка в Дзержинском районе Волгограда составляла около двух тысяч квадратных метров. Информация о ЧП поступила спасателям в 13:44 мск. Дорожное движение рядом с рынком было перекрыто.
В ночь на 14 февраля в Сочи произошел пожар в торговом центре, находящемся на рынке в Адлерском районе. Огонь охватил первый этаж ТЦ на Демократической улице около 03:00 мск и начал быстро распространяться по зданию. Ликвидировать возгорание удалось спустя четыре часа. Погибших и пострадавших в результате происшествия не оказалось.
12 февраля Владикавказе произошел мощный взрыв в супермаркете. Трехэтажное здание полностью разрушено. Пострадал один человек. По предварительной версии, в здании произошел взрыв газа. Спасателям удалось вытащить из-под завалов пострадавшего охранника. Находящиеся рядом дома не пострадали. По словам очевидцев, в некоторых из них выбиты стекла.