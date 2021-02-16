«Дорогу перегораживает»: курьер объяснил СКР, почему сбил женщину с коляской

Пострадавшая рассказала порталу «Новосибирск онлайн», что во время инцидента гуляла с годовалым ребенком. Она увидела, что водитель неправильно припарковался, и решила сказать ему об этом. «Я являюсь представителем совета дома, поэтому подошла сделать ему замечание, но он меня послал», — сказала она.





По словам женщины, на месте, где припарковался курьер, часто оставляют транспортные средства и прицепы, а жильцы регулярно делают водителям замечания. «В этот раз водитель сказал мне: «Где встал, там и встал. Я тороплюсь». И начал уезжать. Я попыталась открыть дверь. Ну а как я буду говорить с человеком? Он выдернул ручку, и дверь сама захлопнулась. После чего человек просто взял и наехал на меня», — вспоминает пострадавшая.





Ребенок, который сидел в санках-коляске, в результате ДТП не пострадал. «Ребенка в больницу не возили, сегодня вызвали педиатра — в принципе, все нормально, малыш просто испугался», — сказала мать. Сама она получила перелом левой ноги. После того как женщина закончит лечение, ее отправят на судебно-медицинскую экспертизу. За умышленное причинение среднего вреда здоровью доставщику еды грозит лишение свободы до пяти лет, а за тяжкий вред — до 10.