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«Дорогу перегораживает»: курьер объяснил СКР, почему сбил женщину с коляской
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«Дорогу перегораживает»: курьер объяснил СКР, почему сбил женщину с коляской

Следователи возбудили уголовное дело и будут ходатайствовать о заключении водителя под стражу

В Новосибирске правоохранители задержали доставщика еды, специально наехавшего автомобилем на женщину с коляской из-за конфликта. Мужчина на допросе заявил следователям, что потерпевшая перегораживала ему дорогу. По его словам, у него сдали нервы. В отношении водителя СКР возбудил уголовное дело. Расследование инцидента находится на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина.


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«Сажусь в машину, только начинаю трогаться — подходит женщина и начинает ругаться, почему я стою на парковке на газоне. Только [еду] — а она мне дорогу перегораживает», — сказал курьер правоохранителям.



В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области уточнили, что инцидент произошел 15 февраля. «48-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Corolla, после ссоры с 36-летней жительницей дома совершил на нее и годовалого ребенка наезд транспортным средством. К женщине и ребенку на помощь бросились проходившие мимо граждане, которые пресекли действия подозреваемого и спасли их от гибели», — рассказали в ведомстве.


В СКР добавили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — пунктам «а,в,и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица, из хулиганских побуждений). «Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в ведомстве.


Пострадавшая рассказала порталу «Новосибирск онлайн», что во время инцидента гуляла с годовалым ребенком. Она увидела, что водитель неправильно припарковался, и решила сказать ему об этом. «Я являюсь представителем совета дома, поэтому подошла сделать ему замечание, но он меня послал», — сказала она.


По словам женщины, на месте, где припарковался курьер, часто оставляют транспортные средства и прицепы, а жильцы регулярно делают водителям замечания. «В этот раз водитель сказал мне: «Где встал, там и встал. Я тороплюсь». И начал уезжать. Я попыталась открыть дверь. Ну а как я буду говорить с человеком? Он выдернул ручку, и дверь сама захлопнулась. После чего человек просто взял и наехал на меня», — вспоминает пострадавшая.


Ребенок, который сидел в санках-коляске, в результате ДТП не пострадал. «Ребенка в больницу не возили, сегодня вызвали педиатра — в принципе, все нормально, малыш просто испугался», — сказала мать. Сама она получила перелом левой ноги. После того как женщина закончит лечение, ее отправят на судебно-медицинскую экспертизу. За умышленное причинение среднего вреда здоровью доставщику еды грозит лишение свободы до пяти лет, а за тяжкий вред — до 10.


#наезд #новосибирск #дтп #курьер #скр
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