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СМИ: Европа может впервые потребовать у России освободить Навального через ЕСПЧ
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СМИ: Европа может впервые потребовать у России освободить Навального через ЕСПЧ

Европейский суд ранее не обращался к Москве по поводу людей, осужденных российскими властями

Совет Европы может потребовать через ЕСПЧ у России освободить политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Агентство отмечает, что Европейский суд по правам человека еще никогда не требовал освободить осужденного российскими властями.


«Не исключено, что это произойдет в ближайшее время и для этого будет использована не предназначенная для таких дел экзотическая процессуальная форма решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента [ЕСПЧ]», — рассказал собеседник ТАСС.


Источник агентства добавил, что «будет сделана попытка применения этой формы вне рамок конвенции ЕСПЧ и без рассмотрения дела по существу».


По его словам, обычно такого рода требования касаются жалоб по поводу экстрадиции незаконных мигрантов, когда нужно срочно запретить их депортацию до окончания рассмотрения жалобы в суде. До этого, как отметил собеседник ТАСС, ЕСПЧ еще никогда не требовал в качестве обеспечительной меры освободить человека, осужденного российским судом.


Однако даже если ЕСПЧ примет это решение, Москва вряд ли будет ее рассматривать, уверен источник. В то же время он подчеркнул, что Европа продолжит искать новые способы, чтобы убедить Россию освободить Навального.


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Два заседания в один день: адвокат Навального осталась в недоумении от решения суда

20 февраля с утра пройдет апелляция по замене условного срока на реальный, а днем будет оглашен вердикт по делу о клевете 16 февраля 2021
Dailystorm - Два заседания в один день: адвокат Навального осталась в недоумении от решения суда

5 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной Игната Артеменко. 16 февраля прокурор Екатерина Фролова попросила суд назначить политику Алексею Навальному штраф в 950 тысяч рублей.


2 февраля Симоновский суд по делу «Ив Роше» заменил Навальному условный срок 3,5 года на реальный. Политика отправили в колонию на два года и восемь месяцев с учетом времени, проведенного под домашним арестом. Симоновский суд признал, что политик нарушал правила регистрации в инспекции ФСИН.


#совет европы #суд #навальный #еспч
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