СМИ: Европа может впервые потребовать у России освободить Навального через ЕСПЧ

Совет Европы может потребовать через ЕСПЧ у России освободить политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Агентство отмечает, что Европейский суд по правам человека еще никогда не требовал освободить осужденного российскими властями.





«Не исключено, что это произойдет в ближайшее время и для этого будет использована не предназначенная для таких дел экзотическая процессуальная форма — решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента [ЕСПЧ]», — рассказал собеседник ТАСС.





Источник агентства добавил, что «будет сделана попытка применения этой формы вне рамок конвенции ЕСПЧ и без рассмотрения дела по существу».





По его словам, обычно такого рода требования касаются жалоб по поводу экстрадиции незаконных мигрантов, когда нужно срочно запретить их депортацию до окончания рассмотрения жалобы в суде. До этого, как отметил собеседник ТАСС, ЕСПЧ еще никогда не требовал в качестве обеспечительной меры освободить человека, осужденного российским судом.





Однако даже если ЕСПЧ примет это решение, Москва вряд ли будет ее рассматривать, уверен источник. В то же время он подчеркнул, что Европа продолжит искать новые способы, чтобы убедить Россию освободить Навального.