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В Петербурге член «комитета по молодежной политике Дагестана» откусил ухо девушке
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В Петербурге член «комитета по молодежной политике Дагестана» откусил ухо девушке

Полиция также обнаружила у молодого человека пакетик с подозрительным зеленым веществом

В ночь на 16 февраля из номера гостиницы в Санкт-Петербурге на Лафонской улице выбежала девушка, которой откусил мочку уха молодой человек. Прибывшим силовикам он предъявил удостоверение »уполномоченного комитета по молодежной политике Дагестана в Калининском районе». Также у молодого человека правоохранители обнаружили пакетик с подозрительным веществом.


Около 02:30 в гостинице сработала тревожная кнопка, после чего туда прибыли сотрудники Росгвардии. Они, как сообщили в пресс-службе ведомства, задержали нетрезвого постояльца, который «нанес телесные повреждения своей знакомой, находившейся вместе с ним в номере».


«На место выезжала следственно-оперативная группа. Наряд вневедомственной охраны передал задержанного сотрудникам 76-го отдела полиции для выяснения обстоятельств. Пострадавшую госпитализировали», — добавили в Росгвардии.


По сведениям «Фонтанки», правоохранители задержали 29-летнего уроженца Дагестана, который последние 18 лет живет с семьей в Санкт-Петербурге. По версии издания, он забронировал номер в гостинице три дня назад, а 15 февраля приехал в отель с девушкой.


«Около двух ночи... он начал за ней бегать по всей гостинице. Догнал и откусил ей мочку уха. Девушка вырвалась и стала стучать в номера. По предварительной информации, приютил ее до приезда скорой сын посла Армении», — сообщает «Фонтанка».


Кроме того, отмечает издание, когда прибыли силовики, молодой человек предъявил им документ, где было указано: «уполномоченный комитета по молодежной политике Дагестана в Калининском районе».


Петербуржские чиновники не смогли вспомнить такого человека. При этом они подчеркнули, что поддерживают давние связи с Дагестаном и имеют в побратимах Кайтагский район республики.


Помимо этого, прибывшие сотрудники полиции, по сведениям «Фонтанки», обнаружили у молодого человека пакетик с подозрительным зеленым веществом.


Задержанный, указывается в публикации, несколько лет назад открыл в Северной столице фирму, занимающуюся меховыми изделиями. У него двое детей пяти и восьми лет.


26 ноября 2018 года стало известно, что заключенный Давид Мдиванишвили лишился языка во «Владимирском централе». Тюремщики заявили, что он сделал это сам. Однако правозащитники настаивали, что Мдиванишвили пытали в колонии и отрезали ему язык. Представители ФСИН опровергли эти заявления. 


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Адвокат откусившего себе язык заключенного обратился к СМИ

Представитель интересов осужденного решил устроить акцию протеста 11 декабря 2018
Dailystorm - Адвокат откусившего себе язык заключенного обратился к СМИ
#санкт-петербург #росгвардия #дагестан #полиция
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