В Петербурге член «комитета по молодежной политике Дагестана» откусил ухо девушке

В ночь на 16 февраля из номера гостиницы в Санкт-Петербурге на Лафонской улице выбежала девушка, которой откусил мочку уха молодой человек. Прибывшим силовикам он предъявил удостоверение »уполномоченного комитета по молодежной политике Дагестана в Калининском районе». Также у молодого человека правоохранители обнаружили пакетик с подозрительным веществом.





Около 02:30 в гостинице сработала тревожная кнопка, после чего туда прибыли сотрудники Росгвардии. Они, как сообщили в пресс-службе ведомства, задержали нетрезвого постояльца, который «нанес телесные повреждения своей знакомой, находившейся вместе с ним в номере».





«На место выезжала следственно-оперативная группа. Наряд вневедомственной охраны передал задержанного сотрудникам 76-го отдела полиции для выяснения обстоятельств. Пострадавшую госпитализировали», — добавили в Росгвардии.





По сведениям «Фонтанки», правоохранители задержали 29-летнего уроженца Дагестана, который последние 18 лет живет с семьей в Санкт-Петербурге. По версии издания, он забронировал номер в гостинице три дня назад, а 15 февраля приехал в отель с девушкой.





«Около двух ночи... он начал за ней бегать по всей гостинице. Догнал и откусил ей мочку уха. Девушка вырвалась и стала стучать в номера. По предварительной информации, приютил ее до приезда скорой сын посла Армении», — сообщает «Фонтанка».





Кроме того, отмечает издание, когда прибыли силовики, молодой человек предъявил им документ, где было указано: «уполномоченный комитета по молодежной политике Дагестана в Калининском районе».





Петербуржские чиновники не смогли вспомнить такого человека. При этом они подчеркнули, что поддерживают давние связи с Дагестаном и имеют в побратимах Кайтагский район республики.





Помимо этого, прибывшие сотрудники полиции, по сведениям «Фонтанки», обнаружили у молодого человека пакетик с подозрительным зеленым веществом.





Задержанный, указывается в публикации, несколько лет назад открыл в Северной столице фирму, занимающуюся меховыми изделиями. У него двое детей пяти и восьми лет.





26 ноября 2018 года стало известно, что заключенный Давид Мдиванишвили лишился языка во «Владимирском централе». Тюремщики заявили, что он сделал это сам. Однако правозащитники настаивали, что Мдиванишвили пытали в колонии и отрезали ему язык. Представители ФСИН опровергли эти заявления.