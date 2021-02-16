Мед и окорок по старинному рецепту: в Савеловском районе открылась фермерская ярмарка

Москвичи найдут на ярмарке свежемороженую рыбу, овощи и фрукты, башкирский мед прямо с пасеки. «Я занимаюсь пчеловодством с 2006 года. есть гречишный мед, лесной, липовый и цветочный. Также есть и мед в сотах. Приходите, пробуйте, покупайте башкирский мед», — рассказал о своей продукции пчеловод.

Продавец колбас из Тамбова рекомендует покупателям окорок. «Он коптится на ольховых веточках по старинным русским рецептам. Если любите диетическое — у нас есть филе индейки и кролика. В ассортименте также холодец, рубленые, докторские, телячьи, жареные и полукопченые колбасы», — перечисляет она.

«У нас натуральные финики без сиропа и сахара. Все высушено натуральным путем на солнце. Продукция изготовлена по высоким стандартам качества и современным технологиям», — предлагает свой товар продавец сухофруктов.

Найти ярмарку можно по адресу улица Нижняя Масловка, владение 2. Павильоны также можно отыскать и во многих других районах Москвы — сейчас в столице уже работают более 43 фермерских ярмарок. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным продуктам. Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в любой удобной соцсети: Instagram, «ВКонтакте» или Facebook. Власти Москвы ранее заявляли о планах открыть в итоге более 60 павильонов по всему городу.