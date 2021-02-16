Новости
Новости
St
Мед и окорок по старинному рецепту: в Савеловском районе открылась фермерская ярмарка
Новости

Мед и окорок по старинному рецепту: в Савеловском районе открылась фермерская ярмарка

Местные жители уже успели оценить преимущества новой торговой точки

Местные жители уже успели оценить преимущества новой торговой точки Фото: © Global Look Press / Андрей Аркуша
Фото: © Global Look Press / Андрей Аркуша

В Савеловском районе Москвы открылась круглогодичная фермерская ярмарка. Торговый павильон оформлен во французском стиле, а его площадь — 777 квадратных метров. Жители столицы найдут здесь молочную и мясную продукцию, овощи и фрукты и, конечно, теплое и доброжелательное отношение продавцов. На прилавках представлена продукция из Армении, Башкортостана, Чувашии, Волгоградской, Воронежской, Калужской и Тамбовской областей, а также из Подмосковья.

 

«Пришел на ярмарку купить молочную продукцию. Тепло здесь, уютно, все красиво, современно», — поделился впечатлениями один из покупателей.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


Москвичи найдут на ярмарке свежемороженую рыбу, овощи и фрукты, башкирский мед прямо с пасеки. «Я занимаюсь пчеловодством с 2006 года. есть гречишный мед, лесной, липовый и цветочный. Также есть и мед в сотах. Приходите, пробуйте, покупайте башкирский мед», — рассказал о своей продукции пчеловод.

 

Продавец колбас из Тамбова рекомендует покупателям окорок. «Он коптится на ольховых веточках по старинным русским рецептам. Если любите диетическое — у нас есть филе индейки и кролика. В ассортименте также холодец, рубленые, докторские, телячьи, жареные и полукопченые колбасы», — перечисляет она.

 

«У нас натуральные финики без сиропа и сахара. Все высушено натуральным путем на солнце. Продукция изготовлена по высоким стандартам качества и современным технологиям», — предлагает свой товар продавец сухофруктов.

 

Найти ярмарку можно по адресу улица Нижняя Масловка, владение 2. Павильоны также можно отыскать и во многих других районах Москвы — сейчас в столице уже работают более 43 фермерских ярмарок. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным продуктам. Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в любой удобной соцсети: Instagram«ВКонтакте» или Facebook. Власти Москвы ранее заявляли о планах открыть в итоге более 60 павильонов по всему городу.


Больше — не значит лучше: советы от фермеров по выбору яиц

Опознать несвежее яйцо не так сложно, как кажется. Его даже не нужно разбивать 11 февраля 2021
Dailystorm - Больше — не значит лучше: советы от фермеров по выбору яиц
#москва #фермеры #ярмарка
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2021

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»