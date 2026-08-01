Один человек погиб и двое пострадали при атаке БПЛА на Севастополь

Женщина погибла и еще два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Севастополь 1 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.





Погибшей было 60 лет. Пострадавшими оказались 79-летний мужчина, его госпитализировали с множественными осколочными ранениями, и 55-летняя женщина, которая получила ожоги, но от госпитализации отказалась.





По словам губернатора, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы сбили 20 беспилотных летательных аппаратов за ночь. Сбитые дроны были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. По предварительным данным, сгорели два частных дома и один автомобиль. Еще 15 автомобилей и три частных дома получили повреждения.