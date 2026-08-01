Убивший в Таиланде детей из России оказался серийником

Задержанный по делу об убийстве двух россиян в Паттайе оказался серийным убийцей. Как сообщила газета Thairath, 43-летний Тхана Кыттхонг по кличке Понг, уже неоднократно судимый, признался как минимум в пяти убийствах.





Утром 26 июля он вместе с подельником 39-летним Тхонгчай Синином (по кличке Тхонг) расправился с 22-летней Дианой Назимовой и ее 17-летним братом Романом. По версии следствия, преступники остановили мотоцикл россиян, представившись полицейскими, надели наручники на Романа и вывезли брата и сестру в лес на окраине Паттайи. Там Понг выстрелил в Романа, а затем приказал Тхонгу выкопать яму, куда они сбросили тела. Мотоцикл разобрали на запчасти, но продать не смогли — покупатель отказался. Тогда бандиты закопали его на старом кладбище.





Ранее, в середине июня, эта же банда из четырех человек напала на таиландскую семью. Понг снова выдал себя за полицейского, преступники заковали супругов и их ребенка в наручники, вывезли в тот же лес и застрелили, чтобы завладеть автомобилем и телефонами. По словам Тхонга, он копал яму, слышал выстрелы, но участвовал в убийствах из страха за свою семью. В обоих случаях использовалось одно и то же оружие.





Тела россиян нашли 31 июля. Посол России в Таиланде Евгений Томихин заявил, что посольство ждет оперативного расследования и справедливого наказания для убийц. Он отметил, что у дипломатов нет претензий к таиландским властям по взаимодействию в поиске пропавших и розыске преступников.





Ранее сообщалось, что брата и сестру убили из-за ограбления.