Орнитологи предупредили о смертельной опасности для птиц из-за водки, которой их лечат волонтеры в Крыму

В крымском парке «Тайган» волонтеры лечат водкой птиц, спасенных после разлива нефти в Черном море. Однако орнитологи считают, что это смертельно опасно. Президент Ассоциации любителей птиц Владимир Романов заявил Daily Storm, что от алкоголя у пернатых угробятся кишечник и печень, а польза от водки лишь одна: на время снизится стресс.





«Поражается желудочно-кишечный тракт, и возникают различные язвенные поражения. Выжигается, по сути, кишечник. Тем более у птиц, нахватавшихся нефти, часто возникает предынфарктное состояние. Да, водку можно рассматривать как средство для снижения стресса у пернатых. Но если рассматривать в комплексе, конечно, алкоголь противопоказан. Это как если бы у человека была прободная язва и в это время он пил водку. Будет только ухудшение состояния, вред!» — уверен Романов.





Он назвал сомнительным «народный» способ лечения: «Думаю, волонтеры руководствовались лишь темой снятия стресса. Но надо понимать: от водки ведь идет сильнейшее поражение печени у птиц. Риски для них смертельные».





Орнитолог Елена Чернова также отметила, что птицы очень уязвимы к высоким концентрациям алкоголя. «Даже если на локальном промежутке это может поспособствовать временному улучшению состояния — крайне сомневаюсь, что на перспективу водка полезна», — сказала Daily Storm сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России.





Эксперт пояснила, что механизм воздействия спиртного на организм пернатых ровно такой же, как и на организм человека: «Водка всасывается в кровь и в процессе обмена веществ превращается в ацетальдегид — яд для нервной системы. Птице потом станет резко плохо. А она и так отравлена мазутом. Зачем ей еще травиться?! Я удивлена, что такой рецепт кому-то пришел в голову!»





Она полагает, что нужно птицам в стрессовом состоянии обеспечить покой и поместить их в темное и теплое место, поскольку пернатые практически всегда переохлаждены.





По мнению самих крымских волонтеров, у пострадавших из-за разлива мазута птиц за счет водки снижается стресс, а спирт делает антисептическое действие в возможно пораженных участках кишечника.





Директор парка «Тайган» Олег Зубков сказал «Подъему», что пернатые из-за алкоголя не гибнут и чувствуют себя хорошо. По словам мужчины, волонтеры сейчас «пробуют всякие дозировки». При этом сколько конкретно водки нужно давать птицам ежедневно, чтобы они быстрее оправились, в «Тайгане» не уточнили.