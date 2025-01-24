Медведев: За 2024 год контракт с Минобороны России заключили около 450 тысяч человек

Задача по набору контрактников на 2024 год выполнена, отчитался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, около 450 тысяч человек заключили контракт с Минобороны.





Еще 40 тысяч вступили в добровольческие формирования. Более тысячи человек ежедневно в среднем поступало на службу по контракту в 2024 году. Темпы набора по контракту, подчеркнул замглавы Совбеза РФ, надо сохранить в 2025 году.





В феврале 2024-го министр обороны Сергей Шойгу в интервью ТАСС сообщил, что в 2023 году на службу по контракту в Вооруженные силы РФ поступили почти 540 тысяч человек. В декабре 2023-го на заседании коллегии Минобороны Шойгу также говорил о планах к концу 2024-го увеличить число контрактников с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек.





В январе 2024-го член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев рассказал Daily Storm, что России не хватает контрактников. Он тогда отметил, что мобилизация не предполагается, а «в ближайшее время вопрос решится».