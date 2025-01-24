В Эрмитаже сообщили об эвакуации из-за угрозы безопасности

В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге провели эвакуацию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу музея.
Уточняется, что поступило уведомление об угрозе, однако детали не были раскрыты. Эвакуация происходила из главного музейного комплекса. Сейчас проводится проверка.
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что для охраны правопорядка возле Эрмитажа задействованы два патрульных экипажа вневедомственной охраны службы.
Представители Эрмитажа указали, что посетители с билетами на сегодня, не успевшие осмотреть экспозицию, смогут посетить музейный комплекс в любой другой день.