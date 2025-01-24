В Эрмитаже сообщили об эвакуации из-за угрозы безопасности

В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге провели эвакуацию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу музея.





Уточняется, что поступило уведомление об угрозе, однако детали не были раскрыты. Эвакуация происходила из главного музейного комплекса. Сейчас проводится проверка.