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В Эрмитаже сообщили об эвакуации из-за угрозы безопасности
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Сейчас в музейном комплексе проводят проверку undefined
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В Эрмитаже сообщили об эвакуации из-за угрозы безопасности

Сейчас в музейном комплексе проводят проверку

В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге провели эвакуацию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу музея.


Уточняется, что поступило уведомление об угрозе, однако детали не были раскрыты. Эвакуация происходила из главного музейного комплекса. Сейчас проводится проверка.

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Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что для охраны правопорядка возле Эрмитажа задействованы два патрульных экипажа вневедомственной охраны службы. 


Представители Эрмитажа указали, что посетители с билетами на сегодня, не успевшие осмотреть экспозицию, смогут посетить музейный комплекс в любой другой день.

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