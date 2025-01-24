В Кремле заявили, что Путин готов к переговорам с Трампом, Москва ждет сигналов

Конфликт на Украине не зависит от цен на нефть, он начался из-за угрозы безопасности России и полного отказа Запада прислушиваться к озабоченностям Москвы, заявил Песков, комментируя высказывания Трампа на форуме в Давосе.





Представитель Кремля также отметил, что Россия считает важным возобновить диалог с США по вопросам ядерного разоружения.





23 января Трамп выразил надежду, что усилия по урегулированию конфликта на Украине предпринимаются. Он подчеркнул, что США добьются договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной.





Американский лидер выразил желание вскоре встретиться с президентом России Владимиром Путиным для окончания конфликта. Украина «готова заключить сделку» по урегулированию военного конфликта с Россией, добавил Трамп.





Он также заявил, США будут добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, чтобы прекратить боевые действия на Украине.