В Казахстане назвали сливом опубликованные расшифровки переговоров пилотов с разбившегося в Актау самолета

Власти Казахстана назвали сливом расшифровку переговоров пилотов разбившегося в Актау самолета компании AZAL. Эти данные были опубликованы в соцсетях.





По словам главы спецкомиссии по расследованию Каната Бозумбаева, предварительные итоги крушения обнародуют только на следующей неделе. Чиновник уверяет, что размещенные ранее в СМИ переговоры отличаются от официальных данных.





Отдельно по авиакатастрофе идет криминалистическое расследование, о его результатах отдельно расскажут силовики, примерных сроков пока нет. Копии данных предоставлены российской и азербайджанской сторонами.





«Нам скрывать нечего», — подчеркнул Бозумбаев.





Якобы полная расшифровка переговоров с диспетчерами пилотов разбившегося в Актау самолета AZAL появилась в интернете 15 января. Для Daily Storm ее оценил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.