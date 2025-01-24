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В Казахстане назвали сливом опубликованные расшифровки переговоров пилотов с разбившегося в Актау самолета
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Власти заявили, что официальная информация отличается от той, которая появилась в общем доступе undefined
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В Казахстане назвали сливом опубликованные расшифровки переговоров пилотов с разбившегося в Актау самолета

Власти заявили, что официальная информация отличается от той, которая появилась в общем доступе

Власти Казахстана назвали сливом расшифровку переговоров пилотов разбившегося в Актау самолета компании AZAL. Эти данные были опубликованы в соцсетях.


По словам главы спецкомиссии по расследованию Каната Бозумбаева, предварительные итоги крушения обнародуют только на следующей неделе. Чиновник уверяет, что размещенные ранее в СМИ переговоры отличаются от официальных данных.


Отдельно по авиакатастрофе идет криминалистическое расследование, о его результатах отдельно расскажут силовики, примерных сроков пока нет. Копии данных предоставлены российской и азербайджанской сторонами.


«Нам скрывать нечего», — подчеркнул Бозумбаев.


Якобы полная расшифровка переговоров с диспетчерами пилотов разбившегося в Актау самолета AZAL появилась в интернете 15 января. Для Daily Storm ее оценил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

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Заслуженный пилот РФ Сытник — о расшифровке переговоров разбившегося в Актау самолета: Экипаж сражался до последнего

Эксперт отметил, что пилоты боялись столкнуться с горой, поэтому хотели приземлиться в Казахстане, а не в Махачкале или Баку 16 января 2025
Dailystorm - Заслуженный пилот РФ Сытник — о расшифровке переговоров разбившегося в Актау самолета: Экипаж сражался до последнего
#казахстан #авиакатастрофа #жертвы
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