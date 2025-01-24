В Краснодаре задержали пилота, подозреваемого в переводе ВСУ крипты

В Краснодаре задержали летчика гражданской авиации по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Управлении Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю.





По информации ведомства, задержанный 57-летний командир воздушного судна по собственной инициативе связался с волонтером, осуществлявшим сбор денежных средств для финансирования украинской армии. Опубликованы кадры задержания мужчины.





По данным следствия, фигурант через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют совершил денежный перевод на указанный расчетный счет. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.





14 января в центре общественных связей ФСБ сообщили, что россиянин планировал отравить токсичными химическими веществами работников оборонного предприятия в Ярославской области.





По данным федеральной службы, злоумышленник изъял из тайника две емкости с веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, и планировал залить их в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Подозреваемого задержали. ФСБ отмечает, что его деятельность контролировалась с территории Украины через мессенджеры.