«Путешествие в Рождество»: лучшее место для праздника в Очаково-Матвеевском

Безусловно, главные подарки — это всегда эмоции и впечатления. На фестивале этого было очень много! Взрослые посещали мастер-классы, дети катались на каруселях и играли с Дедом Морозом. Семьи вместе проходили новогодние викторины.





Старшее поколение порадовали шикарной ярмаркой с десертами ручной работы и чаями. На фестивале «Путешествие в Рождество» проводили всевозможные мастер-классы. Участвовать в них можно было всей семьей, а самые удачливые получали ценные призы.





Огромной популярностью также пользовались кулинарные уроки. Например, можно было научиться готовить курицу с картофелем, салаты и не только. Также на фестивале «Путешествие в Рождество» можно было принять участие в благотворительных акциях, посмотреть театральное представление, узнать много интересного о Москве.





«Путешествие в Рождество» — часть проекта «Зима в Москве». Проникнуться атмосферой фестиваля, который проходил в столице с 14 декабря по 12 января, можно, посмотрев видеоролик, а детали — узнать на официальном сайте проекта.