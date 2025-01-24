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В Минобороны сообщили о самой масштабной атаке дронов на Россию с начала года, сбит 121 беспилотник
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БПЛА нейтрализованы над 13 регионами undefined
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В Минобороны сообщили о самой масштабной атаке дронов на Россию с начала года, сбит 121 беспилотник

БПЛА нейтрализованы над 13 регионами

Ночью беспилотники были нейтрализованы над 13 российскими регионами. Всего перехвачен и уничтожен 121 дрон, сообщили в Минобороны РФ.

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Уточняется, что над Брянской областью было уничтожено 37, над Рязанской — 20, над Курской и Саратовской — по 17 БПЛА. Над Ростовской областью сбито семь, над Подмосковьем — шесть, над Москвой — один дрон. 


Кроме того, в Белгородской области были нейтрализованы шесть, в Воронежской — три, в Тульской, Орловской и Липецкой — по два беспилотника. Над Крымом уничтожен один дрон. 


Утром 24 января о двух сбитых дронах заявил также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его информации, БПЛА были уничтожены в районе поселка Оредеж в Лужском районе на юге области.


По данным мэра Москвы Сергея Собянина, беспилотники были сбиты в Щелкове, Коломне, Раменском, Подольске и в Троицком округе Москвы.


Крупнейшая атака дронов в 2024 году была в ночь на 1 сентября. Тогда силы ПВО уничтожили 158 дронов над 15 российскими регионами. 

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