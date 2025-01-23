Трамп заявил, что Украина «готова заключить сделку» по урегулированию конфликта с Россией

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что усилия по урегулированию конфликта на Украине предпринимаются. Об этом он заявил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.





«Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе», — сказал политик.





Трамп также подчеркнул, что США добьются договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной. Он также выразил желание вскоре встретиться с президентом России Владимиром Путиным для окончания конфликта.





Украина «готова заключить сделку» по урегулированию военного конфликта с Россией, сообщил Трамп.





По его словам, США будут добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, чтобы прекратить боевые действия на Украине. Он указал, что Вашингтон готов гарантировать масштабные поставки энергоресурсов Евросоюзу.





Кроме того, Трамп призвал международные компании перенести производство в США. Он пообещал им предоставить возможность платить сниженные налоги.





Президент США также заявил, что потребует от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. По его словам, «это нужно было сделать еще давно».





Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если американский лидер Дональд Трамп даст Киеву гарантии безопасности. Об этом Зеленский заявил в интервью агентству Bloomberg.