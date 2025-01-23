Власти оценили ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область на сумму около 750 миллиардов рублей

Исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко заявил, что боевые действия затронули 21% территории региона, а ущерб составил порядка 750 миллиардов рублей.





Он отметил, что людей просят возвращаться в свои дома с осторожностью. Карнаушко подчеркнул, что работы по разминированию и восстановлению предстоит очень много. Об этом и.о. министра сообщил на конференции в ТАСС.





По его словам, пока назвать точные сроки завершения разминирования сложно в силу непростой обстановки, но соответствующие службы такие работы ведут.





6 августа украинские вооруженные формирования предприняли попытку наступления на территорию Курской области. В ВС РФ отчитались, что смогли уничтожить большое количество техники.