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Власти оценили ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область на сумму около 750 миллиардов рублей
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Обстановку в регионе называют «стабильно напряженной» undefined
Новости

Власти оценили ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область на сумму около 750 миллиардов рублей

Обстановку в регионе называют «стабильно напряженной»

Исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко заявил, что боевые действия затронули 21% территории региона, а ущерб составил порядка 750 миллиардов рублей. 


Он отметил, что людей просят возвращаться в свои дома с осторожностью. Карнаушко подчеркнул, что работы по разминированию и восстановлению предстоит очень много. Об этом и.о. министра сообщил на конференции в ТАСС. 


По его словам, пока назвать точные сроки завершения разминирования сложно в силу непростой обстановки, но соответствующие службы такие работы ведут.


6 августа украинские вооруженные формирования предприняли попытку наступления на территорию Курской области. В ВС РФ отчитались, что смогли уничтожить большое количество техники.

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#украина #всу #курская область #курск
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