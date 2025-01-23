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Международный уголовный суд запросил ордер на арест лидера «Талибана»
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Также в Гааге хотят арестовать верховного судью Афганистана undefined
Новости

Международный уголовный суд запросил ордер на арест лидера «Талибана»

Также в Гааге хотят арестовать верховного судью Афганистана

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге запросил ордера на арест лидера «Талибана»* Хайбатуллы Ахундзада и главного судьи Афганистана Абдула Хаккани.


Прокурор Карим Хан подозревает их в совершении преступлений против человечности. В их числе — преследование женщин по признаку пола, что влечет «многочисленные серьезные нарушения основных прав, в том числе на физическую неприкосновенность и автономию, на свободное передвижение и свободу выражения мнения, на образование, на частную и семейную жизнь и на свободу собраний», говорится в сообщении.


Хан добавил, что вскоре будет подан дополнительный запрос в отношении других высокопоставленных членов «Талибана».


В ноябре МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в Газе.


*«Талибан» — движение признано террористическим и экстремистским и запрещено на территории РФ.

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