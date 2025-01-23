Российского актера Юру Борисова номинировали на «Оскар»

Соперниками россиянина станут Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик»), Дензел Вашингтон («Гладиатор-2»).





За плечами актера номинации на «Золотой глобус», BAFTA, Critic’s Choice Awards и другие. В мае 2024 года «Анора» была удостоена «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля.





97-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдет ночью 3 марта в Лос-Анджелесе.





Борисов был номинирован на российскую премию «Золотой орел» в 2020 году за лучшую мужскую роль в фильме «Бык» и получил ее в 2021-м за участие в фильме «Калашников». Тогда же он вышел на мировую арену: его номинировали на Премию Европейской киноакадемии благодаря роли в кинокартине «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена.