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Российского актера Юру Борисова номинировали на «Оскар»
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Он претендует на награду за роль в фильме «Анора» Коллаж: Daily Storm
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Российского актера Юру Борисова номинировали на «Оскар»

Он претендует на награду за роль в фильме «Анора»

Коллаж: Daily Storm

Юра Борисов номинирован на Оскар за роль в «Аноре». Его отметили в категории «Лучший актер второго плана».

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Соперниками россиянина станут Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик»), Дензел Вашингтон («Гладиатор-2»).


За плечами актера номинации на «Золотой глобус», BAFTA, Critic’s Choice Awards и другие. В мае 2024 года «Анора» была удостоена «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля.


97-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдет ночью 3 марта в Лос-Анджелесе.


Борисов был номинирован на российскую премию «Золотой орел» в 2020 году за лучшую мужскую роль в фильме «Бык» и получил ее в 2021-м за участие в фильме «Калашников». Тогда же он вышел на мировую арену: его номинировали на Премию Европейской киноакадемии благодаря роли в кинокартине «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена.

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#оскар #борисов #актер
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