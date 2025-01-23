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Верховный суд России признал «Правый сектор» террористической организацией
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Ячейка в Крыму была включена в этот список еще в 2014-м undefined
Новости

Верховный суд России признал «Правый сектор» террористической организацией

Ячейка в Крыму была включена в этот список еще в 2014-м

Верховный суд России признал террористической украинскую организацию «Правый сектор» (признана в РФ экстремистской организацией). Об сообщили в пресс-службе высшего судебного органа. 


В решении отмечается, что суд «признал террористическими и запретил на территории РФ деятельность украинского военизированного объединения «Национально-освободительное движение «Правый сектор». Кроме того, в этот же список внесли организацию «Правая молодежь» и объединение «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора».


В 2014 Верховный суд признал «Правый сектор» экстремистской организацией, а террористической в том же году была объявлена только ячейка в Крыму.


Заметка дополняется

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#украина #терроризм #экстремизм #верховный суд
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