Верховный суд России признал «Правый сектор» террористической организацией

Верховный суд России признал террористической украинскую организацию «Правый сектор» (признана в РФ экстремистской организацией). Об сообщили в пресс-службе высшего судебного органа.





В решении отмечается, что суд «признал террористическими и запретил на территории РФ деятельность украинского военизированного объединения «Национально-освободительное движение «Правый сектор». Кроме того, в этот же список внесли организацию «Правая молодежь» и объединение «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора».





В 2014 Верховный суд признал «Правый сектор» экстремистской организацией, а террористической в том же году была объявлена только ячейка в Крыму.





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