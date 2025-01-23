Под Волгоградом перевернулся школьный автобус, один ребенок погиб

В результате ДТП со школьным автобусом на трассе под Волгоградом погиб один ребенок. Об этом заявили в региональном управлении МВД России.





Авария произошла в районе деревни Шелестово, на трассе Волгоград — Сальск. Пазик с учениками зацепил кроссовер Hyundai и опрокинулся, пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источники.





Позже стало известно, что в аварии пострадали трое ребят: мальчик 10 лет и две девочки 14 и 15 лет. Чиновники заявили, что больницы готовы принять всех раненых.





В полиции также сообщили, что к месту аварии выехали руководство регионального управления Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела МВД России по Октябрьскому району Волгоградской области. К месту ЧП вылетели вертолеты санавиации.





17 января на Шри-Ланке столкнулись цементовоз и автобус с российскими туристами. В результате пострадали 19 человек, водитель автобуса погиб, сообщал портал Ada Derana.





Всего в автобусе находилось 30 российских туристов. Пострадавших доставили в больницу в Тангалле. Травмы получили 12 россиян.