Зеленский допустил переговоры с Путиным при условии гарантий от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если американский лидер Дональд Трамп даст Киеву гарантии безопасности. Об этом Зеленский заявил в интервью агентству Bloomberg.





Он подчеркнул, что «если Трамп сможет гарантировать сильную и необратимую безопасность для Украины», то Киев пойдет «по дипломатическому пути».





По словам Зеленского, единственный вопрос для него заключается в том, о каких гарантиях идет речь, и он хочет иметь это понимание до переговоров.





В начале января американский журналист Лекс Фридман опубликовал интервью с Зеленским. Украинский президент заявил о готовности уже в конце января, после инаугурации президента США Дональда Трампа, обсуждать с ним вопросы, касающиеся поддержки Украины и мирных переговоров.





Переговоры с Путиным возможны только после того, как Вашингтон и Киев достигнут соглашения, отметил он. Зеленский подчеркнул, что выступает против сценария, в котором он, Путин и Трамп «вот так просто вместе сядут за стол» переговоров.





По мнению Зеленского, достичь мирного соглашения можно путем получения Украиной гарантий безопасности, частичного членства в НАТО для контролируемых Киевом территорий, а также с поставками западных вооружений.