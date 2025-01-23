Песков не согласился со словами Трампа о «вспомогательной» роли СССР во Второй мировой войне

Москва не согласна с высказыванием президента США Дональда Трампа о помощи со стороны России в победе США во Второй мировой войне. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР.





Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что помощь США во время Второй мировой войны была бизнесом. Соединенные Штаты получали от СССР, а затем и России выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при действующем президенте РФ Владимире Путине.





Также в Кремле не видят ничего нового в угрозах санкциями и повышением тарифов. По словам Пескова, российская сторона остается готова «к равноправному диалогу», который «имел место между двумя президентами» во время первого срока Трампа. Представитель Кремля добавил, что ожидаются сигналы, «которых пока не поступало».





22 января Трамп отметил роль России в победе во Второй мировой войне, подчеркнув масштабы ее потерь в этот период. Он считает, что якобы Советский Союз «помог выиграть войну Соединеным Штатам». При этом глава Белого дома заявил, что потери СССР тогда составили «почти 60 миллионов жизней».