Песни Shaman и Газманова могут начать изучать в школах

С 1 сентября в школах с первого по восьмой класс в рамках уроков музыки могут начать изучение патриотических песен современных авторов, в том числе творчество народного артиста РФ, певца и композитора Олега Газманова и заслуженного артиста России, певца Ярослава Дронова (Shaman). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова.

Парламентарий сообщил, что его инициативу о включении в школьную программу уроков музыки изучение современных патриотических исполнителей поддержало Минпросвещения.

По словам Колунова, к середине февраля будет составлен и вынесен на обсуждение профессионального сообщества рабочий вариант песенника.

Он отметил, что уже создана экспертная группа для внесения изменений в программу школьных уроков музыки и дополнения ее современными патриотическими песнями. В эту группу вошли авторы учебников, методисты, музыканты-практики и другие люди искусства, вместе и будет формироваться сборник вокально-хоровых произведений для 1-8 классов.